Rodolfo defende que OAB-GO ofereça mais oportunidades a jovens advogados

Pré-candidato a presidente da OAB-GO, Rodolfo Otávio Mota defendeu na noite desta quinta-feira (12), em Ipameri, maior investimento em políticas de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho para os jovens advogados. Enfatizou que é preciso a Ordem adotar ferramentas mais eficazes e acessíveis para alcançar esse objetivo. Rodolfo Mota participou do lançamento da candidatura à reeleição da presidente da subseção da OAB de Ipameri, Marília Pareja. O evento contou com a presença de mais de 100 advogados da região (respeitando os protocolos de segurança sanitária).

“Muitos dos nossos colegas não tiveram a possibilidade de se profissionalizar e se inserir no mercado porque não tiveram suporte da OAB, da Escola Superior da Advocacia, e por isso precisam assumir um segundo ou terceiro turno de serviço, com outras atribuições”, afirmou Rodolfo Mota, que lidera o Movimento Advocacia Unida. Ele lembrou que é muito alta a parcela da advocacia goiana que não consegue se sustentar somente com a profissão.

Para o pré-candidato a presidente da OAB-GO, é necessário que essas oportunidades de qualificação sejam somadas à defesa mais efetiva das prerrogativas, em todos municípios. “Assim como nós regionalizamos os serviços da CASAG, queremos regionalizar as procuradorias de prerrogativas. Temos que garantir todo o suporte para que as advogadas e os advogados em Goiás exerçam plenamente a sua profissão”, defendeu.

As lideranças classistas presentes ao evento em Ipameri elogiaram a forma como Rodolfo Mota, à frente da CASAG, regionalizou os serviços e atendimentos da entidade, que antes ficavam concentrados na capital. “Rodolfo, obrigada por cada dose de vacina, por cada auxílio deferido à advocacia de Ipameri, sempre que foi necessário. Eu só tenho a agradecer por tudo o que você fez por nós”, afirmou a presidente da subseção local. “Nós fomos acostumados a sempre sermos esquecidos pela OAB-GO, mas graças ao seu trabalho na CASAG agora vamos ter unidade do Meu Escritório em Ipameri e reformar a nossa subseção”, enfatizou Marília Pareja. A CASAG está construindo uma unidade do Meu Escritório e reformando a subseção de Ipameri.

O conselheiro seccional Erlon Fernandes também destacou o protagonismo da CASAG comandada por Rodolfo Mota nas entregas recentes da OAB-GO. “Há seis anos, quando estive em Ipameri conversando com a advocacia, falávamos da situação degradante em que se encontrava a Ordem, com um rombo de 35 milhões de reais. A dívida foi paga, mas foi através da CASAG. O clube foi restaurado através da CASAG, a vacina chegou através da CASAG. Quando os fóruns estavam fechados, nossos colegas que precisavam de suporte recorreram ao auxílio da CASAG”, relembrou Erlon.