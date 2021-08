Goiânia amplia vacinação contra Covid-19 para jovens a partir de 25 anos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia ampliou a vacinação contra a Covid-19 para jovens com idade a partir de 25 anos. O anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos) neste sábado (14/8), pelas redes sociais.

A vacinação começa na próxima segunda-feira (16/8), no drive-thru do Shopping Passeio das Águas, com distribuição diária de duas mil senhas, a partir das 8h. O atendimento é feito por demanda espontânea.

O agendamento para a faixa etária já está liberado, mas com vagas para atendimento somente a partir da próxima quinta-feira (19/8), em unidades de saúde da capital. O agendamento pode ser feito pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas ou pelo site da administração municipal.

Para a vacinação, é preciso apresentar o CPF, documento de identificação com foto e data de nascimento e um comprovante de endereço atualizado.

Locais de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia

Pessoas a partir de 25 anos – por agendamento – pedestre – 8h às 17h

CIAMS Novo Horizonte: Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n – Vila Novo Horizonte

CSF Residencial Itaipu: Rua Ri 9, 08 – Quadra 107 – Residencial Itaipú

CSF Vila Mutirão: Avenida do Povo Quadra. D – Vila Mutirão

CSF Boa Vista: Av. dos Ipês, 1656 – Boa Vista

CS Cidade Jardim: Praça Abel Coimbra, 350 – Cidade Jardim

CSF Criméia Oeste: Av. Domingos Lemos do Prado, 32 – St. Crimeia Oeste

CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues De Morais Neto S/nº Parque Amazônia

CSF Vera Cruz: I – R. Eunice Weaver, 2 – Conj. Vera Cruz

CS João Braz: R. Rodrigues Alves, s/n – Parque Industrial Joao Braz

CSF Cerrado IV: R. Pingo de Ouro, s/n – Jardim do Cerrado IV

SEST SENAT: Av. Castelo Branco, s / n – São Francisco

UPA Chácara do Governador: Av Padre Monte, s/n Lotes 12, Rua L-13

CSF Recanto das Minas Gerais: Rua Siena, s/n – St. Recanto das Minas Gerais

Drive-thru passará a funcionar todos os dias

O atendimento para vacinação contra Covid-19 no drive-thru do Shopping Passeio das Águas será ampliado e deve funcionar todos os dias da semana.

A ampliação no atendimento será possível por causa da instalação de containers, que vai possibilitar o armazenamento de vacinas da Pfizer. Até então, o drive-thru só oferecia vacinas da AstraZeneca e Coronavac, que podem ser armazenadas em freezer convencionais.