Goiás recebe mais de 193 mil doses de vacinas contra Covid-19 neste sábado (14)

Goiás recebe duas novas remessas com 193.880 vacinas contra Covid-19 neste sábado (14/8). Com o carregamento, o Estado avança ainda mais para atingir a meta de imunizar, pelo menos com a primeira dose, toda a população maior de 18 anos, conforme anunciado pelo governador Ronaldo Caiado.

O primeiro lote conta com 121.680 doses da Comirnaty, do laboratório Pfizer. O outro carregamento é de 72.200 unidades da CoronoVac, do Instituto Butantan. Assim que passarem pelo processo de conferência na Central Estadual de Rede de Frio, na capital, os imunobiológicos serão preparados para envio aos municípios.

De acordo com o Ministério da Saúde, todas as doses do laboratório Pfizer serão para primeira aplicação. Já o uso da CoronaVac será dividido em duas etapas, sendo metade para primeira dose e a outra para o reforço.

Permanece em vigor a resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de Goiás, que destina as unidades recebidas, na sua totalidade, para vacinação por faixa etária, em ordem decrescente de idade.

Os grupos prioritários, como idosos, trabalhadores da saúde, educação ou pessoas com comorbidades, que ainda não foram imunizados, por algum motivo, terão prioridade independentemente da idade que estiver sendo atendida nos municípios.

Vacinas contra Covid-19 recebidas em Goiás

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 6.182.500 doses de imunizantes, sendo 2.011.740 da CoronaVac, 2.882.740 da AstraZeneca, 1.136.070 da Pfizer e 151.950 da Janssen.

Dados do boletim epidemiológico desta sexta-feira (13/8) apontam que Goiás aplicou 4.838.457 doses de vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Referente à primeira dose, foram aplicadas 3.448.410 doses das vacinas. Com o esquema completo, seja pelo reforço ou pela aplicação de vacina em dose única, foram imunizadas 1.390.047 de pessoas.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).