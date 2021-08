MP propõe que ex, mãe dela e viúva de Lázaro Barbosa paguem multa à Justiça

O Ministério Público de Goiás (MPGO) propôs que a ex-mulher, a mãe dela e a viúva de Lázaro Barbosa paguem o valor de R$ 550 para o arquivamento do processo contra elas. A proposta foi apresentada na última quarta-feira (11).

As três mulheres foram indiciadas por ajudar na fuga de Lázaro Barbosa, morto em confronto policial no último dia 28 de junho. As investigações concluíram que elas tiveram contato com o fugitivo dias antes dele ser encontrado pela corporação, mas não o denunciaram.

De acordo com o MPGO, o delito de favorecimento é considerado como menor potencial ofensivo, o que permite essa transação penal. O valor seria referente às três, não individual.

Caso as mulheres aceitem a proposta, o processo é extinto. Caso contrário, o processo volta para análise na Justiça quanto ao oferecimento de denúncia. A defesa ainda avaliará a proposta do MPGO.

Ex, mãe dela e viúva de Lázaro Barbosa tiveram contato com Lázaro Barbosa

Segundo o inquérito policial, Lázaro Barbosa teria procurado a ex-mulher em busca de auxílio. Ela e a mãe negaram ter visto o criminoso, mas, posteriormente, afirmaram que ele foi na residência para deixar R$ 300.

Conforme aponta a polícia, no dia 27, Lázaro recebeu ajuda para fugir por meio de contatos telefônicos com a viúva. Ele teria usado o celular da ex-mulher para fazer as ligações.

A pena prevista para o crime de favorecimento pessoal é de um a seis meses de prisão, além de multa.

Fugitivo foi morto em troca de tiros com a polícia

Lázaro Barbosa de 32 anos morreu após troca de tiros com a polícia, em uma região de mata entre Cocalzinho de Goiás e Águas Lindas. O foragido estava sendo procurado há mais de 20 dias.

Os policiais tentaram negociar a rendição de Lázaro Barbosa, mas ele teria se negado e atirou contra a corporação, que revidou. Após ser baleado, ele chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Em coletiva de imprensa, o secretário de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), Rodney Miranda, contou que Lázaro Barbosa “descarregou a pistola contra os policiais”. Segundo ele, o fugitivo portava uma pistola. “Não tivemos outra alternativa, senão reagir”, informou.