Silvio Santos está internado após diagnóstico de Covid-19

O apresentador Silvio Santos, de 90 anos, foi internado nesta sexta-feira (13/8), no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após diagnóstico de Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT.

Nas redes sociais, a filha Patrícia Abravanel afirmou que o apresentador está bem e foi internado para fazer exames. “Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama… brincando com todos, fazendo piadas […] Mas testou positivo para Covid e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo.”, escreveu. A nota foi assinada por ela junto às irmãs Cintia, Silvia, Daniela, Rebeca e Renata.

Silvia Abravanel, outra filha de Silvio, também usou suas redes para confirmar a internação. “Nosso pai está super bem, graças a Deus. Ele testou positivo para covid. Os exames estão bons e ele decidiu ficar no hospital para fazer o acompanhamento diário e exigido pelos médicos por conta da idade dele. Ele está bem. Já brincando com a turma toda do hospital e descontraindo o ambiente. Logo mandaremos mais boas notícias. Obrigada pelo carinho de sempre e Deus abençoe todos vocês”, relatou.

Silvio Santos já foi vacinado contra Covid-19

Silvio Santos já foi vacinado contra a Covid-19 e recebeu a 2ª dose do imunizante em março deste ano. Na ocasião, o apresentador, de 90 anos, chamou atenção por estar usando pijamas. É importante ressaltar que nenhuma vacina oferece proteção de 100% contra doenças, mas todas reduzem o risco de infecção, hospitalização e morte, principalmente depois da segunda dose.

O apresentador retornou ao trabalho depois de um longo período afastado, por causa da pandemia. No último sábado (7) as gravações do Programa Silvio Santos, no SBT, foram suspensas depois que uma pessoa da equipe testou positivo para a doença. O estúdio onde é filmada a atração televisiva, em São Paulo, foi esvaziado às pressas.