Droga avaliada em R$ 2,5 milhões é apreendida na BR-452, em Itumbiara

Uma carga de droga avaliada em R$ 2,5 milhões foi apreendida, na tarde deste sábado (14/8), na BR-452, no município de Itumbiara, na região sul de Goiás. A ação contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM).

Conforme informações, a apreensão foi feita durante uma abordagem de rotina da PRF. Na hora da fiscalização, o condutor de 23 anos apresentou muito nervosismo, o que levantou suspeitas dos agentes.

Em uma minuciosa vistoria no veículo foram encontraram 29 tabletes da droga escondidos nas partes internas e lataria do carro. Ao todo, 20,7 kg de pasta base de cocaína foram encontrados.

De acordo com declarações do motorista, ele pegou o veículo em Rondonópolis, no Mato Grosso, para entregar em Uberlândia, Minas Gerais. Ele receberia R$ 8 mil pelo transporte da droga, que tem um preço estimado de R$ 2,5 milhões para o crime organizado.

Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido à Central de Flagrantes local.

Além da droga avaliada em R$ 2,5 milhões apreendida na BR-452, em Itumbiara, outra de R$ 33 milhões foi apreendida em Jataí

Uma força-tarefa entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a tropa especializada do Comando de Policiamento Rodoviário (COD), da Polícia Militar, resultou na apreensão de um carregamento de droga avaliado em mais de R$ 33 milhões. A apreensão foi feita em maio deste ano na BR-364, em Jataí, no sudoeste goiano.

De acordo com a PRF, o carregamento milionário estava escondido em uma carga de grãos. A droga estava escondida em uma parede falsa construída em um dos semirreboques. Os policiais encontraram 240 tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando 265 quilos da droga. O Corpo de Bombeiros foi acionado para cortar a lataria e retirar a droga.

A apreensão da cocaína foi a maior realizada pela PRF nos últimos cinco anos em Goiás. Dois homens foram presos, eles receberiam R$ 10 mil para levar a droga até São Paulo.