Acidente entre 3 veículos causa explosão e deixa 2 mortos na BR-153, em Porangatu

Um acidente envolvendo três veículos, sendo dois de grande porte e um carro de passeio, causou uma explosão e deixou ao menos dois mortos na tarde deste domingo (15/8), na BR-153, entre Porangatu e Uruaçu, região norte de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois caminhões colidiram frontalmente e acabaram pegando fogo. Os motoristas morreram carbonizados. Um veículo VW Gol, que seguia logo atrás, acabou batendo nos veículos e também foi queimado. Os ocupantes do carro não tiveram ferimentos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado e realizou o combate ao incêndio e a limpeza da pista, que ficou totalmente interditada no momento do acidente.

Veja as imagens:

Além do acidente entre 3 veículos que causou explosão e deixou 2 mortos na BR-153, em Porangatu, outro foi registrado em Rio Verde

No último sábado (14/8), os bombeiros foram acionados para atender um acidente de trânsito envolvendo um veículo de grande porte na BR-060, em Rio Verde, região sudoeste de Goiás.

De acordo com a corporação, o veículo estava carregado com soda cáustica e tombou na via, causando o vazamento da carga e também de óleo diesel. A vítima recebeu atendimento de equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Enquanto a equipe realizava o trabalho de contenção dos produtos, quase foi atingida por uma carreta carregada de caroço de algodão que saiu da pista e tombou. Os bombeiros de Jataí foram acionados e realizaram o atendimento e transporte da segunda vítima para o hospital da cidade.

33 pessoas ficam feridas em acidentes nas rodovias federais goianas

Neste final de semana a PRF atendeu 32 acidentes que deixaram 33 pessoas feridas e quatro mortes nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás.

No total, foram realizadas 457 autuações de infrações de trânsito, sendo que dessas anotações, 65 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança, 94 de motoristas realizando ultrapassagens proibidas e 14 condutores foram reprovados no teste de alcoolemia.

Os policiais fiscalizaram 2.981 veículos e 2.581 pessoas que transitaram pelas rodovias. Onze pessoas foram detidas por crimes diversos.