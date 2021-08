Adolescente perde controle da direção e carro invade casa, em Goiânia

Na madrugada desta segunda-feira (16/8), um adolescente de de 17 anos perdeu o controle da direção e o carro invadiu uma casa no Setor Parque Amazônia, em Goiânia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o adolescente foi encontrado dentro do veículo, consciente e recusou ser levado para o hospital.

Ainda segundo os militares, ao serem acionados, eles foram informados de que uma mulher teria se machucado, mas quando a equipe chegou no local ela já não estava.

Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), como o adolescente dirigia sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e se recusou a fazer o teste do bafômetro, ele foi levado para a delegacia.

Além do adolescente que perdeu controle da direção de carro, em outro caso, carro invade igreja e deixa cinco pessoas feridas, em Catalão

No último dia 23 de julho, um carro invadiu uma igreja e deixou cinco pessoas feridas, no bairro Vila Mutirão, em Catalão, na região sudoeste de Goiás. O acidente aconteceu pouco antes de começar o culto e o espaço estava cheio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a motorista atropelou um jovem que passava pela calçada. Ele acabou sendo arremessado para o alto. Entre as pessoas que ficaram feridas está uma grávida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os feridos são duas mulheres que estavam no carro, um casal que passava pela calçada da igreja e uma jovem que estava dentro do templo religioso, que ficou com a parede destruída.

Apenas uma jovem de 22 anos teve fratura exposta em uma das pernas. A motorista e a passageira foram levadas para um hospital particular e receberam alta. Os demais fiéis, incluindo a gestante, foram liberados.

A Polícia Civil de Catalão vai investigar o caso. Os envolvidos no acidente que receberam alta deverão ser ouvidos nos próximos dias.