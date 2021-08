Aparecida de Goiânia abre inscrições para iniciação esportiva

A partir desta segunda-feira (16/8) a prefeitura de Aparecida de Goiânia abre as inscrições para 300 vagas no programa de iniciação esportiva da cidade. Podem se inscrever, em quatro modalidades, crianças e adolescentes com idade entre 8 anos e 14 anos. As vagas são para futsal, vôlei, atletismo e tae kwon do.

As inscrições ficam abertas até o dia 31 de agosto e devem ser feitas na Estação Cidadania-Esporte, no Setor Parque Trindade III. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 17h. Para se inscrever, o responsável pela criança ou adolescente deve apresentar documentos pessoais (originais e cópia), comprovante de endereço atualizado de Aparecida e laudo médico.

O início das atividades esportivas está previsto para 15 de setembro. Cada uma das modalidades terá aulas ministradas duas vezes por semana.

“Estamos iniciando esse trabalho de Iniciação Esportiva no Estação Cidadania-Esporte com quatro modalidades e posteriormente vamos ampliar a oferta. O complexo, que é novo, oferece infraestrutura completa para o desenvolvimento esportivo de nossas crianças e adolescentes”, destaca o secretário de Esporte, Geferson Aragão.

Estação Cidadania-Esporte de Aparecida de Goiânia

Com área total de 12 mil m², sendo 1,8 mil m² de área construída, o Estação Cidadania-Esporte, segundo a prefeitura de Aparecida de Goiânia, tem capacidade para atender mais de 3 mil pessoas, entre atletas profissionais e amadores. Assim, a estrutura contempla vários esportes.

Entre as modalidades olímpicas, o Estação Cidadania-Esporte terá formação esportiva em esgrima, handebol e boxe. Além disso, haverá outras práticas, como capoeira, jiu-jitsu, ginástica, levantamento de peso, tae kwon do, badminton, tênis de mesa, vôlei, basquete, judô e atletismo. Dessa forma, o espaço tem estrutura para salto em altura, raia de atletismo com 11m, salto em distância, salto triplo e arremesso de peso.

Haverá ainda seis modalidades paralímpicas: esgrima de cadeira de rodas, judô, halterofilismo, tênis de mesa, voleibol sentado e goalball.

*Com informações da Secom Aparecida