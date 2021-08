Bolsonaro e ministros participam de exercício militar em Formosa

O presidente da República, Jair Bolsonaro, e uma comitiva de ministros participaram na manhã desta segunda-feira (16/8) de um exercício militar em Formosa, no entorno do Distrito Federal.

O convite para o evento foi entregue ao chefe do Planalto após um desfile de blindados na Praça dos Três Poderes na última terça-feira (10/8). O ato foi lido como uma pressão sobre o Congresso Nacional para aprovar a adoção do voto impresso, gerando forte crítica da oposição e até mesmo de setores da base governista.

Apesar da participação do presidente no evento estar prevista desde a entrega do convite, a sua ida a Formosa não consta da agenda oficial desta segunda-feira.

A cerimônia mostra tanques e aviões das Forças Armadas simulando ataques a grupos inimigos em terra e ar. Participam do exercício neste ano 2.500 militares e mais de 150 veículo apenas da Marinha. O exercício é uma tradição da Marinha brasileira, mas neste ano contou com a participação também do Exército e da Aeronáutica.

Durante a Operação, Bolsonaro e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, chegaram a dar um tiro de artilharia. Os dois não usavam máscaras de proteção contra a Covid-19.

Vários ministros foram convocados para assistir à exibição. Dentre eles o ministro da Defesa, Walter Braga Netto; do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno; da Saúde, Marcelo Queiroga; e do Turismo, Gilson Machado.

Ainda marcam presença os comandantes das três forças: Almir Garnier Santos, da Marinha, Paulo Sérgio, do Exército, e Carlos de Almeida Baptista Junior, da Aeronáutica.

Afastamento entre Caiado e Bolsonaro

O afastamento entre o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e o presidente Bolsonaro (sem partido) fica cada vez mais evidente. Nesta segunda-feira (16), Caiado não participou da agenda de Bolsonaro em Goiás.

No momento que o presidente estava na Operação Formosa, o governador participava da inauguração do Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri) da Polícia Civil.

Em outra ocasião, no início de junho, Caiado também não esteve presente em um compromisso de Bolsonaro em Anápolis. Desta forma, fica cada vez mais evidente as divergências entre os políticos.

Desde o início da pandemia Caiado tem se mostrado cauteloso quanto à pandemia de Covid-19, adotando medidas como o fechamento do comércio. Enquanto Bolsonaro fazia discursos contra o fechamento do comércio. Além disso, Caiado também já evidenciou que é defensor da vacina contra Covid-19. Outro ponto de discordância entre Bolsonaro e Caiado foi levantado recentemente, quando o governador de Goiás saiu em defesa da urna eletrônica e do sistema eleitoral.