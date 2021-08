Confira como fica a vacinação contra Covid-19 nesta segunda (16), em Aparecida

Nesta segunda-feira (16/8), Aparecida de Goiânia continua a vacinação contra Covid-19 de moradores com 24 anos ou mais em oito postos de vacinação.

O atendimento é feito nos drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, que funcionam das 8 às 18 horas sem necessidade de agendamento prévio. E também nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim, e na Central Municipal de Imunização por agendamento via aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso pode ser feito também pelo site da Prefeitura.

Segunda dose

A aplicação da segunda dose (D2) continua sendo realizada nos 7 pontos de rotina, sendo eles a Central de Imunização, o drive-thru no estacionamento do Aparecida Shopping e as UBS´s Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Andrade Reis, Veiga Jardim e Jardim Florença.

Para receber não é necessário agendar, bastando apresentar documento de identidade, CPF e cartão de Vacinação. Se a Dose 2 for da Coronavac, a aplicação ocorre exclusivamente no drive do Aparecida Shopping e na Central Municipal de Imunização. Se for Pfizer ou AstraZeneca, nas 5 UBS’s, no drive e na Central de Imunização.

Mutirão de vacinação contra Covid-19 em Aparecida

Realizado neste sábado e domingo (14 e 15/8) o mutirão de vacinação contra a Covid-19 de Aparecida aplicou mais de 10 mil doses da vacina nos dois dias. A ação foi realizada em mais de 20 postos de vacinação espalhados pela cidade por agendamento, inclusive no domingo, e por livre demanda nos drives.

“O Mutirão de Vacinação foi um sucesso graças à adesão maciça das pessoas e à eficiência do nosso pessoal da Saúde. Isso contribuiu para que mais pessoas fossem vacinadas com a primeira dose contra a covid-19″, afirma o prefeito Gustavo Mendanha, que, no sábado, visitou a Unidade Básica de Saúde do Bairro Cardoso com o secretário de Saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães.

“Nossos profissionais de saúde estão de parabéns. Agradeço a todos que se empenharam nesse mutirão e se empenham no dia a dia para vacinar nossa população”, acrescenta o gestor.