Covid-19: Aparecida começa a vacinar maiores de 18 anos nesta terça (17)

Nesta terça-feira (17/8), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia começa a vacinar contra a Covid-19 os jovens maiores de 18 anos. O anúncio foi feito pelo prefeito Gustavo Mendanha através das redes socais.

“Seguimos vacinando a nossa gente com agilidade, para salvarmos vidas e retomarmos a nossa vida normal. Você que já é maior de idade, procure um dos nossos drive-thrus ou agende no app Saúde Aparecida para as UBSs.”, escreveu Mendanha.

A ampliação da faixa etária foi possível após o recebimento de uma nova remessa de doses de vacinas nesta segunda-feira (16). O público-alvo pode procurar um dos oito postos de vacinação da cidade para receber a primeira dose do imunizante portando documentos pessoais, comprovante de endereço e cartão SUS de Aparecida. Entre os postos estão os dois drives, Cidade Administrativa e Centro de Especialidades; cinco Unidades Básicas de Saúde e a Central de Imunização.

Os drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades funcionam das 8 às 18 horas e não exigem agendamento prévio. Já aqueles que preferirem receber o imunizante nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou na Central Municipal de Imunização, precisam agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. As UBS´s funcionam das 8h às 16h e a Central de Imunização das 8h às 18h.

Aparecida começa a vacinar maiores de 18 anos e realiza mais uma edição da Super Quarta

Para atingir um número maior de pessoas vacinadas e facilitar o acesso ao serviço, a prefeitura de Aparecida realiza na próxima quarta-feira (18/8) mais uma edição da Super Quarta de Vacinação contra a Covid-19. Para a ação serão liberadas mais de 2 mil vagas no aplicativo Saúde Aparecida para 21 postos de vacinação na cidade, sendo 20 UBS´s e a Central de Imunização. Todas as vagas serão liberadas até a manhã desta terça.

A proposta da Prefeitura é ampliar os postos semanalmente, às quartas, de acordo com o estoque de imunizantes da cidade. Nesses dias, as salas de vacinação das UBS’s funcionam exclusivamente para a Campanha contra a Covid-19.