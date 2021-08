Covid-19: Aparecida começa vacinação de pessoas maiores de 18 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia anunciou nesta segunda-feira (16/8) que começará a imunizar pessoas que vivem no município maiores de 18 anos contra a Covid-19. Para a nova faixa etária, a última do público adulto, a imunização com primeira dose acontecerá a partir desta terça-feira (17/8) em oito postos.

Assim, quem tiver acima de 18 anos deve apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço e cartão SUS de Aparecida para receber a vacina. A ampliação do público-alvo da vacinação no município acontece depois da chegada de novas remessas de vacina a Goiás no final de semana e nesta segunda-feira. Foram mais de 309 mil doses distribuídas às cidades do Estado para primeira dose e reforço.

A vacinação em Aparecida acontece nos drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, das 8h às 18h, sem a necessidade de agendamento. Já para se vacinar em uma das Unidades de Saúde (UBS’s), bem como na Central Municipal de Imunização, é necessário agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida“.

As UBS’s dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim e a Central Municipal de Imunização atendem a nova faixa etária da campanha e funcionam das 8h às 16h. A Central de Imunização tem horário de atendimento mais amplo, das 8h às 18h. Segundo informações da prefeitura de Aparecida de Goiânia, as vagas para agendamento no aplicativo serão liberadas até o final da tarde desta segunda-feira (16/8).

Onde receber a segunda dose em Aparecida

A aplicação da segunda dose das vacinas contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia é feita de acordo com a data prevista no cartão de vacinação. Assim, ocorre no drive-thru do Aparecida Shopping, das 8h às 18h. Também há vacinas de reforço disponíveis nas UBS’s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, das 8h às 16h.

É importante lembrar que para receber a segunda dose da vacina não é necessário agendar. Dessa forma, basta apresentar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação. A dose de reforço da Coronavac ocorre apenas no drive-thru do Aparecida Shopping e na Central Municipal de Imunização.

*Com informações da Prefeitura de Aparecida