Covid-19: nova versão da variante Gamma é detectada em Goiás

Uma nova versão da variante Gamma do Sars-Cov-2, anteriormente chamada de P.1, foi detectada em amostras de várias cidades de Goiás. A nova versão denominada de Gamma Plus possui uma maior capacidade de contágio, assim como a variante Delta.

A pesquisa foi realizada pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em pareceria com a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC) e Instituto Federal de Goiás (IFG).

De acordo com os pesquisadores, a alteração genética dessa variante está em uma parte do vírus que responde pela velocidade com que ele entra nas células do corpo infectado.

A análise ainda revelou que, no primeiro conjunto de 62 amostras sequenciadas, 54 eram do tipo Gamma, 1 Alpha (Reino Unido) e 7 da Gamma Plus. Já no segundo conjunto de 61 amostras analisadas, 40 eram do tipo Gamma, 20 da Gamma Plus e 1 B.1.153.

Nova versão da variante Gamma é detectada em Goiás e Aparecida confirma 4° caso de variante Delta

Aparecida de Goiânia confirmou mais um caso da variante Delta e transmissão comunitária no município. De acordo com a Superintendente de Vigilância em Saúde de Aparecida, Daniela Ribeiro, o contaminado é da mesma família dos outros casos já confirmados.

A primeira morte pela variante delta em Goiás confirmada, na última quarta-feira (11/8), também é de uma pessoas desta mesma família. A vítima é um idoso de 67 anos que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Garavelo, em Aparecida de Goiânia. A morte aconteceu no último domingo (8/8).

Além do idoso, a mulher dele, de 60 anos, e a filha de 34, são os outros casos de contaminação pela variante Delta. O quarto caso foi confirmado no genro do idoso. As identificações foram feitas por meio do Programa de Sequenciamento Genômico da SMS.

Outros nove casos são monitorados pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) no estado. Segundo dados preliminares, esta variante é mais transmissível do que outras, gera maior risco de hospitalização e de reinfecção e gera um quadro de sintomas um pouco diferente.