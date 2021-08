Entregador é preso suspeito de tentativa de estupro contra adolescente, em Goiânia

Um entregador foi preso, no domingo (15/8), suspeito de tentativa de estupro contra uma adolescente de 15 anos, no Parque Anhanguera, em Goiânia. A tentativa de abuso sexual aconteceu enquanto a adolescente caminhava por uma rua do bairro.

Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), a equipe recebeu a denúncia e, algum tempo depois, prendeu o suspeito na Vila Lucy. Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que um entregador agarra a adolescente.

De acordo com o capitão da Polícia Militar, Alexandre Torres, a denúncia de tentativa de estupro foi feita na noite de domingo (15). As equipes que patrulhavam a região apuraram que a situação aconteceu logo após o entregador sair de uma casa onde fez uma entrega.

O vídeo registrado pela câmera de monitoramento mostra o entregador deixando a motocicleta e caminhando até a adolescente, momento em que agarra a vítima e ela vai ao chão. O autor então volta correndo para a motocicleta e vai embora.

Segundo o capitão da PM, o homem abordou a adolescente e tentou ter uma conjunção carnal. “Em entrevista na casa dele, ele acabou confessando que realmente achou a menina muito bonita e tentou, pegando-a pelo short, ter algum tipo de relação por ela”, afirma. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga o caso.

Além da prisão do suspeito de tentativa de estupro, em outro caso, pastor é suspeito de estuprar menina de 12 anos, em Itaberaí

No último dia 3 de agosto, um pastor, de 43 anos, que coordena um grupo de crianças e jovens em uma igreja, foi preso suspeito de estuprar uma menina de 12 anos, em Itaberaí, na região noroeste de Goiás. Na delegacia, o suspeito negou o crime.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), os abusos teriam acontecido no Parque Ecológico de Itaberaí e em outros lugares isolados, longe de muitas pessoas e onde o suspeito, que é vizinho da vítima, levava ela para passear.

Segundo a Polícia Civil, o pastor teria pegado nas partes íntimas da criança e beijado seu seio. Alguns dos abusos aconteciam na presença do irmão da vítima e o religioso usava uma arma para ameaçar os dois, para que eles não falassem sobre os abusos para os pais.