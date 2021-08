Festival Bon Odori tem formato reduzido e será para convidados em 2021

O Festival Bon Odori, tradicional festa da Comunidade Nipônica em Goiânia, acontecerá em novo formato em 2021. Assim, chamado de Bon Odori Box, terá formato híbrido, sendo presencial e on-line, e acontecerá no dia 28 de agosto, apenas para convidados. Dessa maneira, o evento funcionará como teste oficial do Estado de Goiás e da Prefeitura de Goiânia para protocolos contra contágio por Covid-19.

Segundo a organização do Festival Bon Odori Box, os convidados serão acomodados em camarotes isolados, de no máximo seis pessoas cada. Dessa forma, serão seguidos os protocolos de segurança, entre eles a testagem de 100% do público presente e a proibição de circulação entre os setores do evento.

O festival será realizado a céu aberto, com ventilação natural, com taxa de ocupação de uma pessoa a cada 4,41 metros quadrados, com entradas e saídas exclusivas para cada setor. O público será monitorado por 14 dias após o evento. Além disso, relatórios serão utilizados para a avaliação da retomada dos eventos pela Prefeitura de Goiânia e pelo Estado de Goiás.

Monitoramento dos convidados do Bon Odori Goiânia

Em 2021, o Festival Bon Odori não terá venda de ingressos. Assim, o público presencial será exclusivamente feito de convidados que participarão do festival, mediante testagem. Ademais, será necessário assinar um termo de compromisso de cumprimento dos protocolos e comprometimento de colaboração com o monitoramento após o evento.

O Festival, tradicionalmente, é realizado em mais de um dia, com público visitante de cerca de 8 mil pessoas. Nesta edição, o limite de público será oito vezes menor, com limite de 1 mil pessoas.

O Bon Odori Box será transmitido ao vivo pelo canal no YouTube da Embaixada do Japão no Brasil. Assim, terá como tema “União, Esperança e Superação”, com um show típico da cultura japonesa, com música, dança e taiko (tambor japonês). No palco também haverá distanciamento entre os artistas e serão cumpridos os protocolos de segurança.

Tradição

O Bon Odori faz parte do calendário oficial de Goiânia, sendo realizado anualmente. A festa acontece sempre em agosto, após o pôr-do-sol. Na crença dos nipônicos, é neste momento que, uma vez ao ano, os antepassados têm a oportunidade de festejar com os descendentes, que os homenageiam.

Durante o evento, é possível apreciar os pratos como sushi, sashimi, yakisoba, tempurá, guioza, karage e outros, que serão entregues nos boxes (camarotes). Os pedidos serão realizados via aplicativo no celular. Os voluntários estarão munidos de escudo face shield, máscaras N95 e luvas. As bandejas serão higienizadas e as luvas descartadas a cada serviço.

Serviço – Bon Odori Box 2021 – Festival de Música, Dança, Culinária e Artes Japonesas

Quando: 28 de agosto, das 20h às 22h30

Onde: Associação Nipo-Brasileira de Goiás – Kaikan – Avenida Planície S/Nº, Conjunto Itatiaia (exclusivo para convidados participantes do evento teste)

Transmissão na internet: canal no YouTube da Embaixada do Japão no Brasil