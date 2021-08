Goiânia inicia vacinação de pessoas a partir de 25 anos no drive-thru

A partir desta segunda-feira (16/8), Goiânia começa a vacinação contra a Covid-19 de pessoas a partir de 25 anos no drive-thru do Shopping Passeio das Águas. Assim, o atendimento será a partir da 8h com a distribuição de 2 mil senhas. O anúncio do avanço da idade foi feito pelo prefeito Rogério Cruz, no último de sábado (14/8). O motivo foi a sobra de mais de mil senhas no drive, na sexta-feira (13/8).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, estão agendadas para a vacinação contra a Covid nesta semana 34,8 mil pessoas. Dessa maneira, nesta segunda a imunização acontece em 23 pontos, sendo 13 para aplicação de primeira dose e 10 para segunda. Assim, não há agendamento disponível para os próximos dias.

A vacinação contra a Covid-19 em Goiânia acontece das 8h às 17h. Na Área-I da PUC, o encerramento será às 16h. Gestantes, puérperas e idosos seguem vacinando no Ciams Dr. Domingos Viggiano, no Jardim América. Todos os detalhes podem ser conferidos no site da Prefeitura de Goiânia.

Nesta segunda-feira, o Estado recebe ainda mais duas remessas de vacinas contra a Covid-19, com um total de mais de 157 mil doses, que vão ampliar a vacinação em Goiânia e em todas as cidades de Goiás. Assim, são 57,3 mil da Pfizer, que serão utilizadas para primeira e segunda dose. Além disso, mais 99,7 mil da Astrazeneca, destinadas para aplicação da segunda dose.

Goiás recebeu, inclusive, mais de 193,8 mil doses de vacina contra a Covid-19 neste sábado (14/8). Dessa maneira, chegaram 121,6 mil doses da Pfizer. Ademais, 72,2 mil da Coronavac.