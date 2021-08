Homem é preso suspeito de castrar cachorros com faca e sem anestesia, em Jataí

Um homem, de 55 anos, foi preso suspeito de castrar três cachorros com uma faca e sem anestesia, de forma clandestina, em Jataí, na região sudoeste de Goiás. O caso foi descoberto após uma denúncia de maus-tratos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, que é servente de pedreiro, assumiu à Polícia Militar que castrou os animais em casa, sem adotar qualquer procedimento veterinário. No momento do resgate, os cachorros estavam com sangue na região genital e nas patas.

Na residência do suspeito a polícia encontrou a faca usada na castração e um Rifle calibre 22 com 21 munições. Ele foi preso e pode responder criminalmente por maus-tratos, que tem pena prevista de um a cinco anos de prisão.

Os cachorros mutilados foram levados para uma clínica veterinária da cidade, onde passarão por atendimento e, posteriormente, colocados para a adoção.

O nome do suspeito não foi divulgado. Por isso, o Dia Online não localizou a defesa para se manifestar. O espaço está aberto.

Além do homem preso suspeito de castrar cachorros com faca e sem anestesia, em Jataí, outro matou gato com tiro, em Rio Verde

No último sábado (14/8), um homem de 58 anos foi preso suspeito de matar um gato com um tiro de espingarda, em Rio Verde. O suspeito teria ficado irritado pois o animal entrou e sujou a casa.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima sobre o crime e foi ao local, onde o animal foi encontrado morto, com marca de tiro e muito sangue no pelo. A mulher do suspeito reclamou da prisão, alegando que não seria justo, pois o gato sujou a casa.

Diante dos fatos, o homem foi levado para a delegacia. Ele foi autuado por maus-tratos e posse ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, ele já tinha passagens por tentativa de homicídio e perturbação ao sossego.