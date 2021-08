Turmas de yoga e pilates do Centro de Excelência voltam às atividades

O Centro de Excelência do Esporte, em Goiânia, abriu novamente as inscrições para as turmas de yoga e pilates no local. Assim, as aulas, disponíveis para pessoas de todas as idades, são oferecidas à comunidade pelo Governo de Goiás. No total, são 264 vagas destinadas para o yoga e 46 para o pilates.

O retorno das atividades é respaldado pelas autoridades de saúde. Dessa maneira, seguirá o cumprimento de protocolos sanitários no combate à transmissão de Covid-19. Portanto será obrigatório o uso de máscaras nas atividades, distanciamento social, disponibilidade de álcool em gel. Além disso, as turmas serão limitadas a 10 pessoas para o yoga e quatro pessoas para o pilates.

Para realizar a inscrição, os interessados devem procurar o Centro de Excelência do Esporte de segunda a sexta-feira. Dessa forma, devem apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço. São três horários diferentes para a realização das matrículas. Os alunos devem procurar o Centro de Excelência no período em que desejam fazer aulas: matutino, vespertino e noturno.

Horários das aulas de yoga e pilates no Centro de Excelência do Esporte

O Centro de Excelência do Esporte, em Goiânia, disponibiliza os seguintes horários para a prática de yoga. De segunda a quarta-feira, às 8h, 9h, 10h, 15, 16h, 17h e 18h. Ademais, de terça a quinta-feira, às 8h, 9h, 10h, 15, 16h, 17h e 18h. Às sextas-feiras, os horários são 8h, 9h, 10h, 15, 16h, 17h e 18h.

Já as turmas de pilates acontecem, de segunda a quarta-feira, às 8h, 9h, 10h e 11h. Além disso, de terça a quinta-feira, às 8h, 9h, 10h e 11h. Já nas sexta-feira, às 8h, 9h, 10h e 11h.