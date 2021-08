30 pit dogs de Goiânia dão desconto para comemorar Dia do Patrimônio

Um dos patrimônios imateriais mais populares de Goiás, os pit dogs encontraram um jeito maravilhoso de celebrar o Dia Nacional do Patrimônio Histórico em 2021. A data é comemorada nesta terça-feira (17/8). E, em Goiânia e na região metropolitana, 30 pit dogs estão oferecendo um desconto padrão de 20% nas compras realizadas presencialmente.

A ação é promovida e divulgada pelo Sistema Fecomércio Sesc-Senac, em parceria com o Sindicato de Proprietários de Pit Dogs em Goiás (SINDPIT-DOG-GO). Assim, a ideia, segundo os organizadores, é que os goianos possam apreciar o sanduíche típico do nosso estado e com direito a maionese verde. Com o incentivo econômico, quem aí já está planejando finalizar o Dia do Patrimônio com x-tudo?

Os tradicionais quiosques de lanches montados nas praças de Goiás, que existem há mais de 50 anos, e fazem sanduíches na chapa, são considerados patrimônios imateriais do Estado desde setembro de 2020. O projeto de lei de autoria da deputada estadual Adriana Accorsi (PT) foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e sancionado pelo governador Ronaldo Caiado.

Na época, a parlamentar argumentou, por exemplo, que os pit dogs estavam ameaçados pela abertura de licitação, em ação civil proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). Dessa forma, o processo poderia anular a concessão de funcionamento de vários estabelecimentos em Goiânia. Só na capital, segundo o sindicato da categoria, são 1,6 mil estabelecimentos. Levando-se em conta o Estado, o número quase dobra: são 3 mil pit dogs registrados.

Confira a lista de pit dogs que oferecem desconto nesta terça (17/8), Dia do Patrimônio

Vale lembrar que o desconto de 20% nos pit dogs é apenas para compras presenciais e realizadas nesta terça-feira (17/8/2021). Além disso, também listamos a localização dos participantes. Os contatos telefônicos das sanduicherias, em caso de dúvida, estão disponíveis AQUI.

1. Júnior Abelha.com, na T10, no Setor Bueno.

2. Cleoburgues, Unidade Balneário.

3. Cleoburgues, Unidade Trindade.

4. Cleoburgues, Unidade Veiga Jardim.

5. Cleoburgues, Unidade Moinho Ventos.

6. Cleoburgues, Unidade Vera Cruz 1.

7. Cleoburgues, Unidade Cidade Jardim.

8. Cleoburgues, Unidade Loja Cerrado.

9. Eldorado Burg

10. Sanduicheria Mad Mex, no Jardim Europa

11. Mega Burgue, no Riviera

12. Buldogues, no Setor Oeste

13. Komiketo

14. Sanduicheira Waltinhos Lanches

15. HotBurguer

16. LR Burguer Grelhandos

17. Kid Abelha X, no Setor Leste Universitário

18. Smiley, no Centro

19. Turbo Sanduicheria, na Cidade Jardim

20. Top 10 Burger, no Setor Sul

21. Legal Burger, no Setor Negrão de Lima

22. Ponto com Sanduicheria, no Setor Sul

23. Sanduicheria Katatau, no Jardim América

24. Sanduicheria Urso Branco, no Setor Santa Genoveva

25. SanduWay Sanduicheria, no Setor Leste Universitário

26. Giga Byte Sanduicheria, no Parque Atheneu

27. Sanduicheria do Divino, no Setor Chácara do Governador

28. Xodog, no Centro

29. Skubidoo Sanduicheira, no Setor Pedro Ludovico

30. Big Burg

* Com informações do Senac Goiás