Aparecida tem 2,8 mil vagas para vacinação contra a Covid-19 na quarta (18/8)

Nesta quarta-feira (18/8), será realizada a terceira edição da Super Quarta da Vacinação Contra a Covid-19, em Aparecida de Goiânia. Assim, nesta semana, a ação irá disponibilizar 2,8 mil vagas via agendamento no aplicativo Saúde Aparecida. O atendimento será realizado em 20 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e na Central de Imunização, das 8h às 16h. Atualmente, a cidade está imunizando a população acima de 18 anos.

Com a Super Quarta da Vacinação Contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia, além das 21 unidades, os drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, locais que não exigem agendamento prévio, funcionarão normalmente para aplicação da 1ª dose.

A vacinação da segunda dose contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia continua em sete postos, sem necessidade de agendamento. Assim, acontece na Central de Imunização, em cinco Unidades Básicas de Saúde (Bairro Cardoso, Andrade Reis, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim). E também é possível se imunizar no drive-thru do Aparecida Shopping. Dessa maneira, o atendimento nas unidades é das 8h às 17h e, no drive, das 8h às 18h.

“Em mais uma Super Quarta os moradores de Aparecida podem escolher a unidade de saúde mais próxima de sua casa para, no dia e horário marcado, receber o imunizante de forma rápida, segura e sem aglomeração. com essa ação ampliamos as unidades para atender mais pessoas”, sublinhou a coordenadora de Imunização da SMS, Renata Cordeiro.