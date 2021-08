Atraso na obra da Praça do Trabalhador causa transtornos para moradores de Goiânia

O atraso na obra da Praça do Trabalhador no Setor Norte Ferroviário, tem causado transtornos para os moradores de Goiânia. A obra começou em junho de 2019 com previsão de entrega em setembro do mesmo ano, porém, a nova previsão é em outubro deste ano. Em setembro 2019, a situação da revitalização era de 70,7% pronta.

No mês de abril deste ano, havia a intenção de finalizar a obra no mês de julho e, com isso, em agosto aconteceria a instalação das feiras e Hippie e da Madrugada, que estão em locais improvisados ao redor da praça, causando transtornos no trânsito do local. Porém, a entrega da obra foi novamente adiada.

Até a entrega serão dois anos e quatro meses para uma obra que inicialmente seria concluída em três meses. Desde o começo deste ano, a obra com um investimento de quase R$ 7 milhões e com 12 aditivos, tem sido de responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh). Além da demora para a entrega da obra, ainda há indefinições sobre como o espaço público será utilizado.

Projeto original de utilização do local e quantidade de feirantes na Praça do Trabalhador

No projeto original, entre segunda e sexta-feira haveria um estacionamento na área. Nas quintas, um espaço seria reservado para a Feira da Madrugada e aos sábados e domingos toda a Praça do Trabalhador seria da Feira Hippie, com exceção dos espaços para estacionamentos dos ônibus de turismo, que estão ao redor da praça.

Em abril deste ano, a Prefeitura de Goiânia criou um grupo de trabalho para definir como será a utilização do local. Um dos principais pontos em discussão é a quantidade de feirantes no local. O projeto original era para 4 mil bancas, mas discute-se a possibilidade de chegar a 5.250. O Dia Online entrou em contato com a Seplanh e aguarda retorno.