Governo de Goiás anuncia reajuste salarial para servidores da educação

Os servidores da educação da rede estadual de ensino de Goiás terão um reajuste salarial a partir de outubro deste ano. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (17/8), pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), por meio das redes sociais.

O reajuste será destinado aos professores e servidores administrativos, que também receberão um auxílio de R$ 500. “Após muito trabalho, em outubro, vamos reajustar em 4,52% salários dos professores P1 e P2, do quadro transitório e professores contratados. E 7,2% para os P3, P4, administrativos. E criei auxílio de aprimoramento continuado de R$ 500 a todos.”, escreveu.

415 servidores da educação em Goiás recusaram vacina contra Covid-19

Em entrevista à CBN Goiânia na manhã desta terça-feira (17), a secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, confirmou que, até o momento, 415 servidores da educação de Goiás se recusaram a tomar a vacina contra a Covid-19. O número representa 1% dos servidores do Estado.

Com a recusa de tomar a primeira dose do imunizante, os servidores terão que realizar testagem para detecção do vírus a cada 15 dias. Entretanto, o Estado não será encarregado de realizar essa testagem nos funcionários, que devem apresentar o resultado do exame junto à folha de ponto.

A secretária ainda disse que a cobertura vacinal entre a categoria é de 20%. A previsão é que até o dia 30 de agosto 59% dos servidores tenham recebido a segunda dose do imunizante. O prognóstico é que até o fim de setembro todos estejam imunizados.

Concurso público

Ainda durante a entrevista, o governador de Goiás e a secretária de Educação anunciaram a realização de um concurso público na rede estadual. O certame deve acontecer em 2022. O objetivo é preencher a vacância por aposentadorias e óbitos.

Até o momento não há datas definidas ou número de vagas disponíveis, mas o concurso já está autorizado. Segundo análise feita elo governo estadual, há 3,5 mil aposentadorias e mais de 3,2 mil óbitos, indicando um déficit de 6,7 mil profissionais.