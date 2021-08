Idoso é preso suspeito de fazer empréstimo usando documento falso, em Goiânia

Na segunda-feira (16/8), um idoso de 65 anos foi preso suspeito de fazer empréstimo e sacar dinheiro usando documento falso, em Goiânia. Ele conseguiu fazer duas retiradas, totalizando R$ 4,2 mil.

De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o suspeito tem outros cinco antecedentes criminais por estelionato e uso de documento falso. Ele foi a uma agência em Brasília na última semana, fez um empréstimo no valor de R$ 14 mil e pegou um talão de cheque usando o documento falso.

Na sexta-feira (13/8), o idoso foi a uma agência na Praça da Bíblia, em Goiânia, e sacou R$ 3 mil com a atendente e mais R$ 1,2 mil no caixa eletrônico. Na segunda (16), ele teria voltado ao local para pedir um novo cartão bancário e desbloquear a senha, o que chamou a atenção dos funcionários, que chamaram a polícia.

Ao verificar o documento, os policiais identificaram que era falso e o homem acabou preso em flagrante. Ele foi levado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado.

Em outro caso, homem usa documento falso em nome de diarista para abrir distribuidora, em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) instaurou inquérito para apurar crime de estelionato praticado por um homem que utilizou documento falso em nome de uma diarista para abrir uma distribuidora de bebidas, em Goiânia. A vítima prestava serviços na casa do suspeito.

De acordo com as investigações, o homem conseguiu montar e colocar em funcionamento a distribuidora com equipamentos que comprou com os documentos falsos. A distribuidora foi montada em nome de uma pessoa “laranja” e o estelionatário já estava preparando para abrir um supermercado. O prejuízo causado aos comerciantes que venderam os equipamentos ultrapassa R$ 1 milhão.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no último dia 17 de maio, em três locais, para apreender os produtos obtidos com a fraude e devolvê-los às vítimas. Os equipamentos foram apreendidos em um galpão no Bairro Goiá, em Goiânia.