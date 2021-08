Pedreiro é indiciado por furtar objetos de apartamento durante reforma, em Goiânia

Um pedreiro, de 34 anos, foi indiciado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) na segunda-feira (16/8), por furtar todos os objetos de um apartamento ao ser contratado para fazer uma reforma, no Setor Sul, em Goiânia.

Além dos móveis, eletrodomésticos e luminárias, até as cerâmicas do imóvel foram levadas pelo pedreiro. Segundo o delegado responsável pelo caso, Gustavo Rigo, as investigações foram concluídas na segunda-feira (16) e o indiciado não chegou a ser preso, não apresentou defesa e teve um mandado de prisão indeferido pela Justiça.

De acordo com a dona do imóvel, o pedreiro foi contratado em janeiro deste ano, por um total de R$ 20 mil, mas quando ela retornou em julho, o local estava apenas com as tubulações.

A mulher relata que ficou fora do Brasil durante período da obra e teve um prejuízo de mais de R$ 100 mil. “Ele levou tudo. O piso, eletrodomésticos, móveis, até o vaso sanitário. Minha vizinha falou que tinha algo errado, mas como eu estava fora, não levei muito em consideração”, afirma.

Um represente da dona do apartamento foi quem percebeu o vazio no local. Segundo a portaria do prédio, o pedreiro teria dito que a retirada dos objetos estava autorizada em contrato.

De acordo com o delegado, a mulher não é a única vítima e há pelo menos três ou quatro registros contra o pedreiro, seja por não entregar o serviço contratado ou por furtar objetos. Conforme a Polícia Civil, a pena para o crime pode chegar a oito anos de prisão.

Além do indiciado por furtar objetos de apartamento, em outro caso, homem é preso suspeito de espancar e furtar a própria mãe, em Iaciara

Na última quarta-feira (11/8), um homem, de 46 anos, foi preso suspeito de espancar e furtar a própria mãe, de 77 anos, em Iaciara, na região nordeste de Goiás. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Iaciara.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o caso passou a ser investigado depois de uma denúncia feita pela idosa. Segundo ela, após se recusar a transferir a casa para o nome do filho, ele agrediu ela com socos e, além disso, furtou os pertences dela, como documento do carro, documento da casa, aparelho de som e vasilhas.

O suspeito foi preso pela prática de violência doméstica e furto e encaminhado ao presídio municipal da cidade de Posse, onde está à disposição das autoridades competentes.