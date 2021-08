Rodolfo Mota participa de lançamento da pré-candidatura de Paulo de Tarso, em Morrinhos

O movimento Advocacia Unida lançou nesta segunda-feira (16/8), em Morrinhos, a pré-candidatura do advogado Paulo de Tarso à presidência da Subseção da OAB-GO no município. É a primeira vez que Paulo de Tarso concorre ao cargo classista, disposto a criar e oferecer um ambiente de renovação à advocacia local, o que, acredita, só será possível com a eleição de Rodolfo Otávio Mota à presidência da OAB-GO. O evento, amplamente prestigiado, contou com a presença de cerca de 70 pessoas, entre advogados de Morrinhos e Goiânia.

Paulo de Tarso lembrou, em sua fala, que ao buscar crescer em sua carreira na atual gestão da OAB-GO encontrou as portas fechadas. “O que nós, advogados, precisamos é de apoio e não de barreiras ou portas fechadas. Estamos tão acanhados que hoje nossas prerrogativas estão sendo pedidas como se fosse um favor. Algo que deveria ser entendido como função básica da Ordem, nos é entregue como um favor. Para um enfermo, se um remédio não é eficiente, ele precisa ser trocado e isso acontece também na representação classista. É preciso abandonar as antigas fórmulas que não trouxeram resultados e tentar algo novo. É por isso que eu apoio Rodolfo Mota e ofereço meu nome para representar a advocacia de Morrinhos”, ressaltou.

Joaquim Cândido, conselheiro seccional e vice-presidente da Associação Goiana da Advocacia Trabalhista (Agatra), afirmou que a advocacia de Morrinhos é destemida. “Ninguém vai nos intimidar aqui. Se a advocacia de Morrinhos escolheu caminhar junto com o Dr. Rodolfo Mota, com a Advocacia Unida, saibam que nós iremos caminhar ao lado de todos vocês e iremos honrá-los”, garantiu.

Humberto Moraes, advogado que atua em Morrinhos, manifestou sua felicidade pela oportunidade de se encontrar com Rodolfo Mota e Paulo de Tarso. “Eu fico feliz de estar aqui em Morrinhos ao lado do meu amigo Rodolfo Mota e do Paulo de Tarso, porque sei que estamos caminhando por uma advocacia bem representada e unida”, disse.

Idealizador, líder do Movimento Advocacia Unida e presidente da CASAG, Rodolfo Mota lembrou dos avanços em sua gestão à frente da Caixa de Assistência. Entre eles, o Meu Escritório, que se tornou referência para outras seccionais. “Aumentamos o patrimônio em 644%, saímos de uma pequena sede em Goiânia para unidades que atendem à advocacia no Estado inteiro. Tornamos a Caixa de Assistência uma referência para todo o País”, acentuou.

Rodolfo Mota afirmou que o Movimento Advocacia Unida só quer servir à advocacia. “Se nós observarmos o passado recente, veremos que todas as profissões irmãs se agigantaram. O magistério se agigantou, a promotoria, o Poder Judiciário nem se fala, mas a advocacia se apequenou. Os advogados, com suas prerrogativas aviltadas, muitas vezes não tinham a quem recorrer, porque encontravam portas fechadas. Mas nós temos comprometimento com a advocacia. Enquanto as portas da OAB-GO estavam fechadas na pandemia, a CASAG continuou trabalhando pela advocacia”, frisou.

Rodolfo Mota ainda reafirmou que não têm compromisso com partidos ou grupos políticos. Nosso comprometimento é com a advocacia. Será uma honra caminhar junto com a advocacia de Morrinhos”, afirmou.