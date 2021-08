A partir da próxima segunda-feira (23/8), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Anápolis inicia a vacinação contra Covid-19 de estudantes de 12 a 17 anos, que estejam matriculados em escolas públicas e particulares da cidade. O anúncio foi feito nesta terça-feira (17/8), pelo prefeito Roberto Naves (PP) através das redes sociais.

De acordo com a Prefeitura, um cadastro será feito com base nos dados que as instituições de ensino devem repassar à Secretaria Municipal de Educação e a imunização vai acontecer de forma escalonada, começando na segunda-feira por estudantes de 12 anos e por aqueles que possuem algum tipo de comorbidade e tenham entre 12 e 17 anos.

A decisão de imunizar os adolescentes foi tomada em virtude da cidade estar recebendo uma maior quantidade da vacina Pfizer em comparação aos outros imunizantes. “Sabendo que a Pfizer é a única vacina aprovada pela Anvisa para esta faixa etária, devemos aproveitar a oportunidade e imunizar os nossos adolescentes e jovens.”, informou a prefeitura.

Ainda de acordo com a administração municipal, um ponto exclusivo de vacinação será preparado apenas para este público. Metade das doses que chegarem à cidade serão destinadas a essa faixa etária. As demais continuarão sendo utilizadas em adultos, conforme as faixas etárias anunciadas.

Anápolis inicia vacinação contra Covid-19 de estudantes de 12 a 17 anos e continua imunização de jovens com 25 anos

Nesta quarta-feira (18/8), Anápolis continua a imunização de jovens com 25 anos ou mais. Os postos de atendimento funcionam das 8h às 16h. Por meio das redes sociais, a prefeitura informou que a faixa etária deve abaixar nos próximos dias, devido a chegada de novas doses de vacinas.

Confira os postos de vacinação:

1ª dose

Drive-thru: Ginásio Internacional Newton de Faria

Pedestre: UniEvangélica

Gestantes e puérperas

Primeira e segunda dose: exclusivamente no Antigo Cerest

2ª dose – Pfizer

Drive-thru: CMTT e Unidade de saúde Anexo Itamaraty (exceto para gestantes e puérperas)

Pedestre: Antigo Cerest e Unidade de saúde bairro de Lourdes

2ª dose – AstraZeneca

Drive-thru: CMTT e Unidade de saúde JK

Pedestres: Banco de Leite, Unidades de saúde Santa Maria de Nazareth e Arco-Íris

2ª dose – CoronaVac