Goiânia amplia vacinação contra Covid para pessoas a partir de 18 anos

A partir desta quinta-feira (19/8), Goiânia inicia a vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 18 anos. Assim, a medida já vale para a imunização no drive-thru do Passeio das Águas, a partir das 8h. No total, serão distribuídas 2 mil senhas. Além disso, no mesmo dia se iniciam os agendamentos para esta faixa etária. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a ampliação será possível graças a chegada mais frequente de doses ao município.

A SMS também anunciou que, no próximo sábado (21/8), será realizado um dia especial de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia. A ação é voltada para maiores de 18 anos. Dessa forma, serão disponibilizadas 23 mil doses em mais de 40 pontos espalhados pela cidade. A Secretaria espera que nesta data aconteça o maior número de doses aplicadas em um único dia na capital.

Até o momento, a SMS informou que já foram aplicadas mais de 1,1 milhão de doses de vacina. Dessas, 781,6 mil são da primeira dose, o que representa 66,86% da população acima de 18 anos. Ademais, 394,6 mil da segunda dose, o equivalente a 33% da população de mesma faixa etária.

Aplicação da segunda dose em Goiânia

Em relação à segunda dose, a aplicação dos imunizantes da AstraZeneca e Pfizer para pessoas com data marcada até o dia 24 de agosto é oferecida em oito postos de vacinação.

Já para a aplicação da Coronavac em atraso, é preciso buscar a Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Santo Expedito, no Jardim América. Não há necessidade de agendamento para o recebimento da segunda dose dos imunizantes. O horário é das 8h às 17h, exceto a Área 1 da PUC Goiás, que funciona até as 16h.

Vacinação de gestantes, puérperas e idosos em atraso

A sala de vacinação contra Covid-19 do Ciams Dr. Domingos Viggiano, no Jardim América, atende gestantes e puérperas (mulheres com 45 dias após o parto) e idosos que estão com atraso na primeira e na segunda dose em Goiânia. Assim, a unidade funciona das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento.

Acesse AQUI todos os locais de vacinação contra a Covid-19 na capital.