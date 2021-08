Goiás confirma 14° caso da variante Delta do coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) confirmou, nesta quarta-feira (18/8), o 14° caso da variante Delta do coronavírus, em Goiás. De acordo com a Secretaria, há transmissão comunitária da variante Delta no estado.

O número de infectados pela variante até a última quinta-feira (12/8) era 11 em todo o Estado. Um deles é um idoso de 67 anos que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Garavelo, em Aparecida de Goiânia, e morreu no domingo (8/8).

Nesta quarta-feira (18/8), SES-GO confirmou à CBN Goiânia mais três casos. Um em Aparecida de Goiânia e os outros dois em Mimoso de Goiás.

Primeira morte causada pela variante Delta em Goiás

A SES-GO confirmou, na tarde da última quarta-feira (11/8), a primeira morte causada pela variante Delta do coronavírus no Estado. Na semana passada, a transmissão comunitária da variante ainda não tinha sido confirmada no Estado.

O sequenciamento dos casos em Goiás é feito pela rede genômica instituída pelo Ministério da Saúde, formada pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL), em São Paulo; e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro); e ainda por meio de parceria com a Universidade Federal e de Goiás e Pontifícia Universidade Católica de Goiás (UFG/PUC-GO).

Nova versão da Gamma é detectada em Goiás

Uma nova versão da variante Gamma do Sars-Cov-2, anteriormente chamada de P.1, foi detectada em amostras de várias cidades de Goiás. A nova versão denominada de Gamma Plus possui uma maior capacidade de contágio, assim como a variante Delta.

De acordo com os pesquisadores, a alteração genética dessa variante está em uma parte do vírus que responde pela velocidade com que ele entra nas células do corpo infectado.

A análise ainda revelou que, no primeiro conjunto de 62 amostras sequenciadas, 54 eram do tipo Gamma, 1 Alpha (Reino Unido) e 7 da Gamma Plus. Já no segundo conjunto de 61 amostras analisadas, 40 eram do tipo Gamma, 20 da Gamma Plus e 1 B.1.153.