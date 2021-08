Homem é preso suspeito de agredir filho de 6 anos, em Goiânia

Na terça-feira (17/8), um homem, de 38 anos, foi preso suspeito de agredir o filho de seis anos, em Goiânia. Ele foi preso pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia (DPCA).

De acordo com as investigações, o suspeito já tem passagem pela polícia por violência doméstica praticada contra a atual companheira dele. Segundo a PCGO, o homem teria aproveitado que a criança ficou sob os cuidados dele e deu vários tapas e golpes de chinelo, provocando lesões no rosto, pernas e nádegas, que foram encobertas com pomada para que a mãe da vítima não percebesse.

A mãe da criança foi quem informou à Polícia Civil sobre as agressões e ainda disse que também foi vítima do suspeito por mais de seis vezes. Ao ser questionado, o suspeito confessou o crime aos policiais, dizendo que agiu assim porque a criança o desrespeitou.

No entanto, o homem alegou ter dado apenas um “tapinha” no filho e que, caso quisesse mesmo lesioná-lo, teria feito coisa muito pior. Ele foi preso em flagrante e conduzido à DPCA.

Ao comunicar os fatos à Polícia Civil, a mãe do menino também informou que o agressor, logo após saber do registro da ocorrência, encaminhou mensagens de texto para ela dizendo que ele já estava fazendo um grande favor de cuidar do filho e que, por isso, ela não deveria denunciá-lo.

O suspeito foi recolhido à unidade prisional local e encontra-se agora à disposição do Poder Judiciário.

Além do suspeito de agredir filho de 6 anos, em outro caso, mãe e padrasto são presos suspeitos de agredir os dois filhos, em Cristalina

No último dia 6 de julho, uma mãe e um padrasto foram presos suspeitos de agredir os dois filhos, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. O bebê de um ano e 11 meses foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado gravíssimo e o irmão dele, de 3 anos, foi internado com ferimentos no corpo e na cabeça. Eles foram internados em um hospital do DF.

Segundo o delegado Juliano Campestrini, a mulher e o marido optaram por ficar em silêncio durante o depoimento. De acordo com o delegado, as crianças foram levadas pela mãe para uma unidade de saúde da cidade em busca de atendimento médico, no local, o plantonista suspeitou das lesões e questionou à mulher como foram causadas.

A mulher teria alegado que as crianças caíram do carrinho de bebê. A Polícia Militar foi chamada e decidiu conduzir a mãe para a delegacia. Em seguida, a Polícia Civil encontrou o padrasto escondido em uma casa no mesmo bairro onde mora e efetuou a prisão.