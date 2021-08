Idoso morre atropelado após desembarcar de ônibus na GO-040, em Goiânia

Um idoso, de 76 anos, morreu atropelado na manhã desta quarta-feira (18/8) após desembarcar de um ônibus do transporte coletivo na GO-040, no Bairro Garavelo, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para apurar as causas do acidente.

Segundo informações e vestígios obtidos no local, a vítima, identificada como Moacir Antônio Prudente, havia acabado de desembarcar de um ônibus na pista de sentido Aparecida / Goiânia. Ele então iniciou a travessia em direção ao canteiro central, momento que foi atropelado por um carro.

O idoso foi atingido pela parte frontal esquerda do automóvel e foi arremessado por cima do canteiro central, caindo na pista de rolamento da direção oposta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou a morte da vítima no local.

O veículo era conduzido por um jovem, de 21 anos, que não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado negativo. Posteriormente, ele foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo a Dict, será instaurado inquérito policial para apuração dos fatos.

Uma câmera de monitoramento mostra o momento do atropelamento. Veja no canto superior direito:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sa46c790d-d18f-4d88-a3bb-1ec39b98d956′]

Além do idoso que morreu atropelado após desembarcar de ônibus na GO-040, motociclista morre ao bater em carro, em Goiânia

Uma mulher, de 31 anos, morreu após uma colisão entre um carro e uma motocicleta na noite desta terça-feira (17/8), por volta de 21h15, no cruzamento da da Rua FV-2, Residencial Forteville, com a Rua RV-10, Residencial Rio Verde, em Goiânia.

Segundo informações e vestígios obtidos no local, a vítima conduzia uma motocicleta pela rua Rua RV 10, quando no cruzamento com a Rua FV 2 ocorreu a colisão com carro, que era conduzido por um homem de 36 anos. Segundo a Dict, a via é dotada de sinalização horizontal de Pare.

A motociclista teve seu óbito constatado no local. A Dict informou que será instaurado inquérito policial para apuração dos fatos.