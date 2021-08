Iphan-GO inicia doação de 9 mil livros sobre Patrimônio Cultural

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Estado de Goiás (Iphan-GO), em parceria com o governo de Goiás, iniciou a doação de 9 mil obras de Patrimônio Cultural do Estado e de outras regiões do país. Assim, a ação que é chamada de Circuito Literário Iphan Goiás nos Municípios, irá entregar estes livros às bibliotecas das 246 cidades goianas.

O evento foi realizado na Sede do Iphan-GO, na Praça Cívica, em Goiânia, nesta terça-feira (17/8), data em que é celebrado o Dia do Patrimônio Cultural.

O Circuito Literário, segundo o Iphan, tem o objetivo de promover o acesso público às obras do Patrimônio Cultural. Dessa maneira, irá tornar os locais fonte de pesquisa para professores, alunos e sociedade em geral. O projeto faz parte das atividades de educação patrimonial da superintendência do Iphan-GO.

Dentre as obras que estão sendo entregues no Circuito Literário Iphan Goiás nos Municípios, há livros sobre conjuntos de edifícios, monumentos e sítios arqueológicos. Além disso, manifestações, modos de fazer, saberes e expressões.

“Estamos muito felizes em realizar esse projeto que vai levar conhecimento sobre o Patrimônio Cultural à população de Goiás, contribuindo com o acesso à cidadania plena por meio das bibliotecas goianas”, avalia a presidente do Iphan, Larissa Peixoto.

Exposição Fotográfica na sede do Iphan-GO

No mesmo dia também foi inaugurada, na sede do Iphan-GO, a Exposição Fotográfica Goiás de Encantos, do coletivo Click Goiânia. A mostra conta com a participação de onze fotógrafos. Assim, eles estão expondo os seus registros sobre o Patrimônio Cultural, dentre outros edifícios e paisagens de todo o estado.

O Click Goiânia é um projeto cultural, que busca compartilhar de forma coletiva os olhares fotográficos de Goiânia. Dessa maneira, o grupo promove saídas fotográficas e realiza exposições com os registros produzidos. A mostra tem entrada gratuita estará aberta para a visitação até o dia 24 de agosto. Dessa forma, funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.