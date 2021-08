Mulher morre após colisão entre carro e motocicleta, em Goiânia 

Uma mulher, de 31 anos, morreu após uma colisão entre um carro e uma motocicleta na noite desta terça-feira (17/8), por volta de 21h15, no cruzamento da da Rua FV-2, Residencial Forteville, com a Rua RV-10, Residencial Rio Verde, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para apurar as causas do acidente.

Segundo informações e vestígios obtidos no local, a vítima conduzia uma motocicleta pela rua Rua RV 10, quando no cruzamento com a Rua FV 2 ocorreu a colisão com carro, que era conduzido por um homem de 36 anos. Segundo a Dict, a via é dotada de sinalização horizontal de Pare.

A motociclista teve seu óbito constatado no local. A Dict informou que será instaurado inquérito policial para apuração dos fatos. Veja imagens do acidente registrada pelos agentes:

Além da mulher que morreu após colisão entre carro e motocicleta, homem morre em outro acidente em Goiânia

Na manhã do dia 7 deste mês, um motociclista, de 53 anos, morreu em um acidente de trânsito envolvendo um carro no Bairro Feliz, em Goiânia. A motorista do carro apresentou resultado negativo para uso de álcool, no teste de bafômetro.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o motociclista seguia na Avenida X, sentido Sul/Norte, quando ao chegar no cruzamento com a Rua L-9, se envolveu em um acidente com um veículo conduzido por uma idosa de 72 anos, que seguia na Rua L-9, sentido Leste/Oeste.

Segundo a Dict, o cruzamento é sinalizado. Com o impacto o motociclista foi arremessado no chão e teve seu óbito constatado ainda no local.

A idosa, que conduzia o veículo envolvido no acidente, permaneceu no local e foi submetida ao teste de bafômetro, que apresentou resultado de 0.00 mg/l.