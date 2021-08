Capitão da PM é denunciado por estupro de vulnerável e stalking, em Goiás

O Ministério Público de Goiás (MPGO) ofereceu denúncia contra o capitão da Polícia Militar (PM), de 59 anos, preso em flagrante no início de agosto deste ano, em Rio Verde, acusado de assediar um menino de 12 anos.

Na denúncia constam crimes de estupro de vulnerável e stalking, em relação ao adolescente, e importunação sexual, contra o primo do menino, de 19 anos. A denúncia, oferecida pelo promotor de Justiça Thiago Galindo Placheski, da 7ª Promotoria de Rio Verde, abrange as condutas criminosas identificadas na apuração inicial, instaurada a partir do flagrante.

O stalking é um crime que foi inserido recentemente na legislação penal e que se caracteriza pela perseguição reiterada, com ameaças, sejam físicas ou psicológicas, a alguém.

Capitão da PM continua preso e outras vítimas podem surgir

De acordo com o promotor de Justiça, surgiram novas evidências de que outros adolescentes podem ter sido vítimas do acusado. Diante disso, apesar da conclusão da apuração inicial, as investigações continuam.

O policial teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada em 2 de agosto. Por isso, ele continua preso no Presídio Militar de Goiânia.

Em razão da natureza dos crimes, o processo e as investigações correm em sigilo.

Relembre o caso

O acusado foi preso depois de convidar um adolescente de 12 anos para um motel, em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. O flagrante foi feito após o pai do adolescente conversar com o capitão da PM fingindo ser o garoto e marcar um encontro em um posto de gasolina.

De acordo com a Polícia Civil, o pai do menino contou que a criança conheceu o policial em um clube da cidade e que ele teria pedido o número de telefone da vítima. Desde então, eles estariam trocando mensagens, porém, o menino afirmou que se sentiu incomodado com a situação e, por isso, contou aos responsáveis.

Segundo o relato da mãe do menino, durante a troca de mensagens, o PM teria convidado a criança para ir à motéis e também o incentivou a fugir de casa. Além disso, em algumas partes da conversa, o policial dizia ficar excitado quando via as fotos do garoto.