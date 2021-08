Com 12 novos infectados em Aparecida, Goiás soma 26 casos da variante delta

A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) confirmou mais 12 casos da variante delta do novo coronavírus em moradores da cidade, totalizando dezesseis verificados no município até o momento.

A descoberta foi feita pelo Programa de Sequenciamento Genômico, trabalho iniciado em abril deste ano. Dos novos infectados, são sete do gênero feminino e cinco do masculino, que fizeram os exames RT-PCR de detecção da covid-19 na primeira quinzena deste mês e têm idades que variam dos 6 aos 65 anos de idade.

Dos novos infectados, apenas um está internado, cinco têm comorbidades e cinco já foram vacinadas com a primeira dose contra a covid-19, e, destas, duas já receberam as duas doses, estando com a imunização completa.

“Em 6 de agosto tínhamos verificado três casos e dias depois um quarto, todos da mesma família, sendo que um deles precisou ser internado e veio a óbito. Agora identificamos mais doze e nosso pessoal está fazendo a investigação completa de praxe, checando cobertura vacinal, estado de saúde, com quem tiveram contato e demais verificações. O crescimento da delta é muito rápido, já representa 11% dessa última leva de sequenciamentos que fizemos e estamos atentos a isso”, explica o secretário de Saúde Alessandro Magalhães.

Aparecida apresenta transmissão comunitária de casos da variante delta

Segundo o secretário de Saúde, a variante delta já está em transmissão comunitária em Aparecida e a afirma que já comunicou as novas detecções à Secretaria Estadual de Saúde (SES).

“Até aqui, percebemos que os sintomas da delta se assemelham, muitas vezes, a resfriados, alergias ou crises de sinusite, e isso faz com que muitos subestimem o perigo,” afirma o gestor.

Alessandro salienta que enquanto o Sars-CoV-2 (Novo coronavírus) estiver circulando, infectando e reinfectando pessoas, ele sofre mutações: “Esse é um processo natural da replicação do vírus e algumas variantes têm um maior poder de adaptação gerando novas linhagens mais infectantes, letais ou com escape imunológico. Daí a importância de se identificar e monitorar as variantes em circulação para entender melhor a dinâmica de evolução e dispersão do vírus”.

A delta no Brasil

O Ministério da Saúde (MS) aponta que, até a última terça-feira (17) o Brasil já tem 1.051 casos confirmados da variante delta, alta de 84% em relação aos 570 diagnósticos positivos para a cepa divulgados há uma semana. Até o momento, a variante já fez 41 vítimas no País, número 13% maior do que os 36 óbitos registrados há oito dias, e está presente em 15 Estados e no Distrito Federal.