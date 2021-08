Goiânia fará evento-teste em setembro para analisar volta de público aos estádios

Em setembro, Goiânia fará um evento-teste para analisar a volta do público aos estádios de futebol da capital. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (18), após uma reunião com representantes do governo estadual, Secretaria Municipal de Saúde e Câmara de Vereadores.

Até o momento, o que se sabe é que o evento deve ser realizado na primeira quinzena de setembro, mas os detalhes sobre a partida como local de realização, a data, os times, capacidade e protocolos de segurança, ainda serão definidos. Além disso, também não foi definido se haverá testagem do público antes do evento-teste e nem se os torcedores serão monitorados após a partida.

Segundo o secretário de Saúde, Durval Pedroso, somente as pessoas com esquema vacinal completo poderão participar, ou seja, aqueles que tomaram as duas doses dos imunizantes ou a de aplicação única (Janssen).

Uma reunião entre a Prefeitura de Goiânia e a Federação Goiana de Futebol será realizada nos próximos dias. Os três times da capital disputam o campeonato brasileiro de futebol. Atlético, pela Série A, e Goiás e Vila Nova pela Série B.

Goiânia analisará volta de público aos estádios

Por causa da pandemia de Covid-19, os estádios estão desde março de 2020 sem receber torcida. Agora, segundo os protocolos, somente a torcida do clube mandante será permitida, como forma de evitar viagem de torcedores entre os estados.

Entre as propostas para a volta é que o clube apresente um plano para venda de ingressos e acesso ao estádio de forma que garanta o cumprimento dos protocolos sanitários. Durante o evento-teste será obrigatório o uso de máscara e álcool gel para higienização das mãos.

O evento ainda deve seguir todos os protocolos determinados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e também pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que divulgou as recomendações no último dia 16 de agosto.