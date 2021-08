Goiás recebe mais de 280 mil doses de vacinas contra a Covid-19

Goiás recebe, nesta sexta-feira (20/8), mais duas remessas de vacinas contra a Covid-19, com um total de mais de 280,7 mil doses. Assim, serão 134,5 mil da Pfizer e outras 146,2 mil da Coronavac. A informação foi confirmada pelo governador Ronaldo Caiado em seu Twitter na tarde desta quinta-feira (19/8).

Com a chegada destes novos lotes, a campanha de vacinação contra a Covid-19 deve avançar mais no Estado. Ainda assim, Caiado pede que a população mantenha todos os cuidados orientados pelas autoridades de saúde. “A luta contra o coronavírus é de todos. Faça sua parte, se proteja e proteja quem você ama”, reforçou.

Conforme Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de Goiás, as doses recebidas poderão ser utilizadas, na sua totalidade, para imunização por faixa etária, em ordem decrescente de idade. Os grupos prioritários, como idosos, trabalhadores da saúde, educação ou pessoas com comorbidades, que ainda não se vacinaram, por algum motivo, terão prioridade independentemente da idade que estiver sendo atendida no momento.

Vacinação contra a Covid-19 em Goiás

Levantamento realizado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) até esta quinta-feira (19/8) mostra que, referente à primeira dose, foram aplicadas mais de 3,6 milhões de vacinas contra a Covid-19 em Goiás. Ademais, em relação à segunda dose, foram vacinadas 1,4 milhão de pessoas.

O Estado já recebeu mais de 6,5 milhões doses de imunizantes. No total, foram mais de 2 milhões da CoronaVac, 2,9 milhões da AstraZeneca, mais de 1,3 milhões da Pfizer e 151,9 mil da Janssen. A SES-GO também informou que houve 792,6 mil casos de Covid-19 em Goiás. O total de óbitos confirmados pela doença é de 21,9 mil pessoas.