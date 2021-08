Iris Rezende tem estado de saúde regular e equipe médica avalia alta hospitalar

O ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), de 87 anos, segue internado no Instituto de Neurologia da capital com estado de saúde regular e estável. A equipe médica começou discutir a possibilidade de alta do hospital.

De acordo com o boletim médico divulgado na tarde desta quinta-feira (19/8), o ex-prefeito tem “boa evolução do quadro neurológico”. A previsão é que na próxima semana Iris possa iniciar dieta oral, quando será analisada a capacidade de deglutição.

O político segue usando uma sonda para alimentação e caso a evolução siga positiva, ele pode continuar a recuperação em casa. Ainda segundo o boletim médico, ele está “mais desperto e responsivo” e seus “demais órgãos sem alterações”.

Iris Rezende foi internado após sentir fortes dores de cabeça, no final da manhã do último dia 6 de agosto. O emedebista estava em seu escritório quando se sentiu mal e pediu para ser levado ao hospital. Ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH), que ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral.

Iris Rezende apresenta melhoras no nível de consciência e reconhece família

O ex-prefeito passou por um procedimento cirúrgico para conter a hemorragia na cabeça, que durou cerca de quatro horas. A equipe médica que o acompanha avaliou que a cirurgia foi bem-sucedida. Iris recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no fim da manhã da última segunda-feira (16/8).

Após cinco dias internado, o estado de saúde de Iris evoluiu de ‘crítico’ para ‘grave’ e houve melhora no nível de consciência. Ele foi extubado e começou a respirar espontaneamente. Na ocasião, Ana Paula, filha de Iris, informou que ele já estava reconhecendo a família. “Ele não está 100% sem a sedação, as vezes está um pouco confuso, mas já reconheceu os familiares. Ele também pediu para ir embora e pediu água, é um bom sinal para nós”, disse.