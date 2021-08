Operação da PF apura irregularidades de servidores na fiscalização de frigoríficos em Goiás

Uma operação da Polícia Federal (PF), realizada nesta quinta-feira (19/8), apura irregularidades por parte de servidores públicos federais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), na fiscalização de frigoríficos em Goiás.

De acordo com a corporação, os servidores recebiam valores de forma ilícita para não fiscalizarem o processamento de produtos de origem animal de um frigorífico de Palmeiras de Goiás, na região central do estado.

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia, na casa de um auditor agropecuário, e em Palmeiras de Goiás, no frigorífico. A PF encontrou indícios de crescimento incompatível com os rendimentos dos suspeitos.

Investigações para apurar irregularidades de servidores na fiscalização de frigoríficos em Goiás

As investigações começaram em 2018 após uma denúncia de um suposto esquema envolvendo os servidores e um frigorífico em Palmeiras de Goiás. Segundo as apurações, os agentes estariam emitindo certificados sanitários “a posteriori”, ou seja, com data retroativa, sugerindo a falta de fiscalização presencial dos produtos de origem animal comercializados, como carne e frango.

A corporação fez levantamento de patrimônio dos suspeitos, que apontou crescimento incompatível com os rendimentos, com a “possível simulação de resultados a justificar os acréscimos da variação patrimonial”.

Desta forma, a polícia encontrou depósitos mensais considerados suspeitos, com valores que variam de R$ 5 mil a R$ 10 mil entre os anos de 2018 a 2019. Segundo a PF, os valores representaram quase 50% da remuneração do cargo de Auditor Agropecuário do Mapa para o período.

As investigações continuam e os suspeitos poderão responder pela prática dos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados podem pegar mais de 10 anos de prisão.

Os nomes dos envolvidos na Operação a posteriori, da Polícia Federal, não foram divulgados. Por isso, a equipe do Dia Online não localizou a defesa. O espaço segue aperto para manifestações.