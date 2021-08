Preso suspeito de aplicar golpe e causar prejuízo de R$ 38 mil a idosos, em Goiânia

Um homem foi preso em Goiânia suspeito de aplicar o golpe do novo número e causar um prejuízo de R$ 38 mil a dois idosos, um morador de Minas Gerais e outro de São Paulo. O suspeito foi encontrado no setor Jardim Planalto, na terça-feira (17/8).

A equipe do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref) encontrou R$ 20 mil em contas do suspeito que seriam resultado dos crimes.

Segundo o delegado Olemar Santiago, a primeira vítima é um idoso de 74 anos que mora em Três Pontas (MG). Ele chegou a passar R$ 30 mil para o suspeito acreditando que estava ajudando o filho.

Nas mensagens trocadas, o homem se passa por parente da vítima, dizendo que está com um número novo e que ele deve apagar o antigo. O suspeito pediu que o “pai” fizesse uma transferência para ele não atrasar um pagamento, argumentando que não estava conseguindo passar o dinheiro naquele momento. A vítima chegou a ir ao banco para passar um dos valores.

A segunda vítima foi um idoso de 66 anos, morador de São Paulo (SP), que teve um prejuízo de R$ 8 mil. O suspeito também se passou por filho dele. O investigado deve responder pelo crime de estelionato por duas vezes.

Além do suspeito que causou prejuízo de R$ 38 mil a idosos, em outro caso, mulher é presa suspeita de aplicar golpe do novo número

No último mês de julho, a Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GREF/DEIC), cumpriu mandado de prisão contra uma mulher, de 23 anos, suspeita de aplicar golpe do novo número. Ela teria feito ao menos cinco vítimas.

A primeira vítima é uma mulher de 86 anos, que teve um prejuízo de R$ 3.500,002, crime ocorrido em 12 de junho. O outro caso aconteceu no dia 18 do mesmo mês, contra uma mulher de 61 anos, com prejuízo de R$ 3.000,003. No dia 22 de junho a vítima foi um idoso de 74 anos, com prejuízo de R$ 2.500,004. No dia 24 duas vítimas foram feitas, uma mulher de 60 anos e um homem de 61, com prejuízo de R$ 4.989,005 e R$ 14.978,99, respectivamente.