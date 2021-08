Clubes do Povo e Morada Nova serão reabertos em Goiânia

Após a publicação de um novo decreto pela prefeitura de Goiânia na última quarta-feira (18/8), foi liberada a reabertura do Clube do Povo e do Clube Morada Nova. Os espaços, mantidos pela Agência Municipal de Turismo, Evento e Lazer (Agetul) de Goiânia, estavam fechados devido a pandemia da Covid-19. Assim, as atividades presenciais nos clubes voltam a acontecer na próxima terça-feira (24/8).

Segundo o presidente da Agetul, Valdery Junior, todas as normas sanitárias de combate à Covid-19 serão cumpridas na reabertura do Clube do Povo e do Clube Morada Nova. Desde o início da pandemia, as aulas nos clubes eram realizadas de forma remota para os alunos já matriculados. O Clube do Povo tem capacidade para atender mais de 1,2 mil alunos. Dessa forma, oferece atividades como natação, hidroginástica, ginástica, dança, muay thai e futebol.

“O retorno das atividades presenciais será com as turmas reduzidas. Além disso, o Clube do Povo, que era aberto ao público nos finais de semana, agora só vai funcionar nesses dias com agendamento prévio do público. A ideia é garantir que os protocolos sanitários sejam cumpridos”, disse.

Novas modalidades na reabertura do Clube do Povo

Segundo a Agetul, novas modalidades poderão ser incluídas no Clube do Povo, na região Noroeste de Goiânia. Porém, segundo o presidente da Agência, isso só será possível nos próximos meses. “No momento, para atender as demandas e o plano de biossegurança desenvolvido para o Clube do Povo, estamos atendendo apenas os alunos já matriculados e eles precisam passar pelos procedimentos de rematrícula”, ressalta.

De acordo com a supervisora do Clube do Povo, Geanny Rufino, as atividades dos programas Caminhando com Saúde, Iniciação Esportiva e Vida Ativa serão retomadas na terça-feira seguindo as determinações do decreto.

“As turmas serão redistribuídas para atender o limite de até 30% da capacidade dos espaços. Assim, a aulas terão duração de 40 minutos. As aulas de hidroginástica terão o limite de 24 alunos por turma e as de natação de 10 alunos. Além disso, terão intervalo de 15 minutos entre uma aula e outra para evitar o cruzamento de usuários e permitir a devida higienização do espaço”, explica Geanny.

Também, segundo ela, fica proibido o uso de guarda volumes e vestiário após a reabertura do Clube do Povo. Dessa forma, será permitido apenas o uso de sanitários. Cada usuário deve levar a sua garrafa de água, sendo proibido beber água diretamente no bebedouro. “A temperatura será aferida antes do início de cada aula. Também haverá dispensers de álcool em gel 70% disponíveis nos espaços em que serão realizadas as atividades”, conclui a coordenadora.