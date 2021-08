Colisão entre caminhões deixa um morto e um ferido na BR-153, em Panamá

Uma colisão entre dois caminhões deixou uma pessoa morta e outra ferida na noite desta quinta-feira (19/8), na BR-153, no município de Panamá, na região sul de Goiás. As vítimas são os motoristas dos veículos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos de grande porte estavam carregados com melancia e seguiam no sentido Morrinhos/ Itumbiara. Em determinado momento, por motivo ignorado, ocorreu a batida.

Com o impacto, o motorista do autocarga que colidiu na traseira não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O condutor do outro caminhão, de 30 anos, sofreu ferimentos leves. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo para o uso de álcool.

Por causa do acidente, segundo a PRF, o trânsito no local ficou parcialmente interditado por cerca de quatro horas, entre às 19h e 23h.

Além da colisão entre caminhões na BR-153, em Panamá, PRF atendeu outros sete acidentes nas rodovias federais

De acordo com balanço divulgado pela PRF, nas últimas 24 horas a corporação atendeu oito acidentes que deixaram sete pessoas feridas e uma morte nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Entre eles está o acidente entre os caminhões carregados de melancia na BR-153, no Panamá.

Além disso, a fiscalização dos agentes resultou em 305 autuações de infrações de trânsito, sendo que dessas anotações, 26 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança, 67 de motoristas realizando ultrapassagens proibidas e 13 condutores foram flagrados utilizando celular na direção.

No total, os policiais fiscalizaram 1.374 veículos e 1.145 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas. Sete pessoas foram detidas por crimes diversos.

Caminhoneiro é preso com mais de duas toneladas de maconha na BR-364, em Jataí

Um caminhoneiro, de 33 anos, foi preso na noite de segunda-feira (16/8) com mais de duas toneladas de maconha na BR-364, no km 195 da BR-364, em Jataí, região sudoeste de Goiás.

A abordagem ao motorista foi feita depois que ele excedeu o limite de velocidade de 40 km/h de um radar local. A polícia encontrou centenas de tabletes de maconha debaixo de caixas de cervejas e em um fundo falso do caminhão.

O homem contou à polícia que pegou a droga em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e levaria para Rio Verde, em Goiás. Ele receberia R$ 3 mil pelo transporte.

Posteriormente, ao vistoriar os elementos identificadores do caminhão, os policiais constataram que se tratava de um veículo com registro de furto. Diante dos fatos, o homem, o caminhão e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Jataí.