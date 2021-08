Covid-19: Goiânia tem novo local para vacinação de grávidas, puérperas e idosos

A partir de segunda-feira (23/8), Goiânia passa a receber as grávidas, puérperas (até 45 dias após o parto) e idosos no Centro Municipal de Vacinação (CMV), no Setor Pedro Ludovico, para vacinação contra a Covid-19.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o local será referência para aplicação de primeira, segunda dose ou dose em atraso para esses grupos. O CMV substituirá o Ciams Dr. Domingos Viggiano (Ciams Jardim América), que até então era o lugar indicado para receber essas pessoas.

O funcionamento continua das 8h às 17h, sem a necessidade de agendamento. As grávidas e puérperas devem portar documento comprobatório de gestação ou puerpério, além de documento pessoal com foto, que é o único documento necessário no caso dos idosos.

“Seguimos todas as recomendações de preservar um espaço de atendimento para os grupos prioritários e no CMV teremos mais tranquilidade para recebê-los, especialmente pelo fato de não ter necessidade de agendamento”, explica o secretário de Saúde, Durval Pedroso.

Vacinação em Goiânia: drive-thru esgota senhas em 3 horas

Nesta sexta (20), pelo segundo dia consecutivo, todas as 2 mil senhas disponibilizadas para a vacinação contra a Covid-19 no drive-thru do shopping Passeio das Águas, foram entregues antes mesmo das 11h.

Para este sábado (21/8), a Prefeitura promove mais um Sábado Especial de Vacinação, mais 2 mil senhas serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) no local, que funciona até a pessoa de número 2 mil receber o imunizante disponível no ponto de vacinação. No sábado (21), todos os postos irão funcionar amanhã das 8h às 16h.

De acordo com a secretária-executiva da SMS, Luana Ribeiro, os jovens estão empolgando a todos e uma grande festa pode ocorrer nos pontos de vacinação para mais este sábado especial.

“Serão 40 locais exclusivos para primeira dose e as 23 mil vagas já foram preenchidas com o agendamento pelo aplicativo ou site da prefeitura”, cita a secretária-executiva.