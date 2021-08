Eleições 2022: Caiado estreita relações e convida MDB para chapa majoritária

Na tarde desta sexta-feira (20/8), o governador Ronaldo Caiado (DEM) esteve no diretório do MDB para uma reunião com a cúpula. Na ocasião, ele convidou o MDB para a chapa majoritária nas eleições de 2022, em Goiás.

O encontro foi solicitado pelo próprio governador, que, ao oficializar o convite, lembrou as eleições de 2014, quando foi apoiado pelo MDB e foi o candidato mais votado em Aparecida de Goiânia e Jataí, bases importantes para Daniel Vilela, presidente do partido.

Caiado ainda afirmou que a decisão foi tomada “com muita tranquilidade” e que a aliança é muito significativa para o futuro do Estado. Daniel Vilela, cotado para ser vice de Caiado nas eleições de 2022, disse estar honrado com o convite e pretende consultar as lideranças do partido o mais breve possível.

Estreitando relações, Caiado e Daniel Vivela têm mantido proximidade há alguns meses. Agora, a tendência é Daniel Vilela intensifique as conversas sobre a posição do partido em 2022, para que assim possa responder ao convite feito pelo governador.

Também participaram da reunião o deputado estadual Humberto Aidar (MDB), e o presidente da Federação Goiana dos Municípios (FGM), Haroldo Naves.

Eleições 2022: Gustavo Mendanha se posiciona sobre possível aliança do MDB com Caiado

No dia 15 de julho deste ano, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, já havia se pronunciado, por meio das redes sociais sobre uma possível aliança do MDB com o governador Ronaldo Caiado para as eleições de 2022.

“Sou do diálogo e acredito que o MDB tem todas as condições para apresentar uma alternativa aos goianos. O MDB, forjado na luta pela democracia, é uma instituição maior que todos nós. Por isso, devemos ouvir os filiados nos 246 municípios em um processo de consulta interna. A partir desta consulta democrática devemos marchar unidos na posição do MDB de Goiás. Já dizia o Senhor Diretas, Ulysses Guimarães: “a história nos desafia para grandes serviços, nos consagrará se os fizermos, nos repudiará se desertarmos”., escreveu.