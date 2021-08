Fila de espera da Feira Hippie e da Madrugada é convocada para atualização de cadastro

Os interessados em ter vagas na Feira Hippie e da Madrugada, em Goiânia, e estão na fila de espera tem até o dia 30 de setembro para a atualização de cadastro. O atendimento será realizado a partir da segunda-feira (23/8), mediante agendamento prévio.

Os que estão na lista de convocação devem comparecer em uma das unidades do Atende Fácil em Goiânia, munidos com toda a documentação para ratificar o interesse em obter vaga nas referidas Feiras.

O não comparecimento até o prazo estipulado ensejará no indeferimento e arquivamento do processo de solicitação de exercício atividade de feirante e a consequente retirada da fila de espera das respectivas feiras.

Os que fizeram solicitações de vagas por meio de processos a partir do dia 1 de janeiro deste ano, que não estão relacionados na lista, não terão necessidade de comparecimento às unidades para atualização.

Confira os editais número 1 e número 2.

Relação de documentos que deverão ser apresentados para atualização de cadastro da fila de espera da Feira Hippie e da Madrugada

Declaração ratificando o interesse em obter a vaga na Feira Hippie, constando o número do processo/protocolo;

Cópia da cédula de identidade;

Cópia do CPF;

Comprovante de residência no município de Goiânia ou no seu entorno;

Preenchimento de ficha sócio-econômica;

Preenchimento de declaração de residência no Município de Goiânia ou no seu entorno, no mínimo, há dois anos;

Preenchimento de declaração de não alienação a qualquer título, no período de cinco anos, da autorização para a atividade de feirante, de forma irregular;

Certidão Municipal Conjunta de Regularidade Fiscal Negativa de Débito de Qualquer Natureza.

Determinações para o funcionamento

A Feira Hippie em Goiânia está autorizada a funcionar no horário normal, de sexta a domingo. De acordo com o decreto municipal, os feirantes devem garantir distância mínima de 1,5m entre trabalhadores e entre usuários. Devem intensificar a limpeza das superfícies dos ambientes, seguida de desinfecção com álcool 70% e também disponibilizar álcool em gel 70% para higienização das mãos, em cada barraca. Além disso, lixeira com tampa e acionamento a pedal deverá ser disponibilizada no local.