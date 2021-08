Goiânia tem sábado especial de vacinação contra a Covid-19

Goiânia terá, neste sábado (20/8), mais um dia especial de vacinação contra a Covid-19. Assim, serão disponibilizadas 23 mil doses de imunizantes para pessoas a partir de 18 anos. Elas poderão realizar o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas ou pelo site da prefeitura municipal.

No total, serão 40 pontos de aplicação da vacina pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Todas elas serão de primeira dose. Além disso, a pasta disponibilizará também 2 mil senhas no drive-thru do shopping Passeio das Águas.

Para este sábado especial de vacinação contra a Covid em Goiânia, estarão abertos Centros de Saúde (CS’s), Centros de Saúde de Família (CSF’s), Centros Integrados de Atenção Médico Sanitária (Ciams). Ademais, instituições religiosas e órgãos da sociedade civil organizada da capital goiana, que vão funcionar das 8h às 16h.

Quem estiver com o prazo para a segunda dose previsto até dia 24 de agosto terá cinco pontos à disposição para colocar o seu esquema vacinal em dia. “Teremos em todos os distritos pontos disponíveis para aplicação de primeira dose”, pontua o titular da SMS, Durval Pedroso.

Conforme o secretário de Saúde, a implementação de novas estratégias, como o sábado especial de vacinação contra a Covid-19, tem como objetivo alcançar o maior número possível de pessoas em Goiânia. Assim, segundo ele, tem sido possível ampliar a imunização devido a quantidade de doses recebidas. Elas são enviadas pelo Ministério da Saúde e repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde ao município.

“Esse recebimento de uma quantidade um pouco maior tem nos propiciado avançar na vacinação da capital”, ressalta Durval Pedroso, ao acrescentar que outras estratégias também estão sendo executadas pela gestão municipal.