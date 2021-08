Homem é preso em Caçu suspeito de abusar sexualmente da filha por seis anos

Um homem foi preso, nesta sexta-feira (20/8), suspeito de abusar sexualmente da própria filha durante seis anos. O crime aconteceu em São José do Xingu, no Estado de Mato Grosso. O suspeito estava foragido e foi preso em Caçu, na região sudoeste de Goiás.

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Polícia de Caçu, prendeu o suspeito surante a Operação Avah. Segundo a Polícia Civil, ele acusado de estuprar e engravidar a própria filha.

De acordo com a PCGO, após o compartilhamento de informações com a Polícia Civil do Mato Grosso, foi possível descobrir que o suspeito estava se escondendo em uma fazenda na Zona Rural do Município de Caçu.

Conforme as investigações, os abusos aconteciam desde que a vítima tinha 10 anos e ocorreram por seis anos. A menina engravidou do próprio pai em 2019 e era ameaçada constantemente, mediante arma de fogo, para não denunciar os abusos.

Segundo a vítima, durante os abusos, o pai dizia que tal fato “era para o seu próprio bem”. O homem foi levado para o presídio de Cachoeira Alta.

Em outro caso, homem é preso suspeito de abusar sexualmente da filha de 13 anos, em Iaciara

No dia 24 de junho deste ano, um homem foi preso pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) suspeito de abusar sexualmente da própria filha de 13 anos, em Iaciara, na região nordeste de Goiás.

Segundo a Polícia Civil, após uma denúncia feita pelo Conselho Tutelar da cidade, foi instaurado o procedimento investigativo para apurar o caso. De acordo com as investigações, durante uma festa o suspeito foi visto praticando atos libidinosos com a filha enquanto ela dormia. Além disso, também foi constatado que o homem costumava olhar a filha enquanto ela tomava banho.

O suspeito foi preso preventivamente pela prática de estupro de vulnerável e encaminhado ao presídio municipal da cidade de Posse e está à disposição das autoridades competentes.