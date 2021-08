Motociclista morre após perder controle de direção e bater em meio-fio, em Goiânia

Um motociclista morreu, na manhã desta sexta-feira (20/8), após perder o controle da direção e a motocicleta bater em um meio-fio, na Avenida Pedro Ludovico, no Setor Sol Nascente, em Goiânia.

Segundo a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), o motociclista trafegava pela Avenida Pedro Ludovico, sentido St. Cidade Jardim/St. Bueno, quando no cruzamento com a Rua 55, ele perdeu o controle da direção, derivou para esquerda, colidiu contra o meio-fio e caiu no chão. A equipe ainda não tem informações sobre o que pode ter causado o acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado e constatou o óbito da vítima no local. De acordo com a Dict, será instaurado um inquérito policial para investigar os fatos e circunstâncias do acidente. Câmeras de segurança da região registraram o momento do acidente. Veja o vídeo:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/se432a915-4680-48de-ba30-944afaf61e4f’]

Além do motociclista que morreu após bater em meio-feio, outro morreu após bater contra poste de iluminação, em Goiânia

Um motociclista de 26 anos morreu, na madrugada do último dia 13 de agosto, por volta de 5h, após bater contra um poste de iluminação pública no Setor Coimbra, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações e vestígios encontrados no local, a vítima conduzia uma motocicleta Honda e trafegava pela Avenida T-2, sentido Setor Coimbra/ Setor Bueno. Em determinado momento, ele perdeu o controle da direção, subiu na calçada e colidiu contra o poste.

Com o impacto, a vítima caiu na calçada, ao lado do poste, e a motocicleta caiu um pouco a frente, na mesma calçada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte da vítima no local.

De acordo com a Dict, será instaurado um inquérito policial para apurar as causas do acidente.