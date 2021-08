O Estado de Goiás ultrapassou a marca de 22 mil mortes por Covid-19 na sexta-feira (20/8). O dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

No boletim divulgado na sexta (20), o Estado registrava 795.357 casos confirmados de Covid-19 e 22.025 óbitos. Neste sábado (21/8), conforme o boletim epidemiológico, Goiás registra 796.592 casos confirmados da doença.

Destes, há o registro de 761.310 pessoas recuperadas e 22.082 óbitos confirmados, o que significa uma taxa de letalidade de 2,78%. Além de 454 óbitos suspeitos que estão em investigação. Também há 582.972 casos suspeitos em investigação e 309.295 casos já foram descartados.

Goiás ultrapassa marca de 22 mil mortes por Covid-19 e maioria das mortes são de pessoas do sexo masculino

De acordo com o Painel Covid-19 da SES-GO, a maioria dos óbitos por Covid-19 são de pessoas com idades entre 60 e 69 anos, com um número de 5.073 mortes, seguido das idades entre 70 e 79 anos com 4.791 mortes.

Das mais de 22 mil mortes confirmadas, a maioria são de pessoas do sexo masculino, com 57.00%. As pessoas do sexo feminino são 43.00% do total de mortes por Covid-19 em Goiás.

Vacinação em Goiás

Um levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 3.730.315 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 1.525.357 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 6.872.710 doses de imunizantes, sendo 2.230.140 da CoronaVac, 2.982.490 da AstraZeneca, 1.508.130 da Pfizer e 151.950 da Janssen.​

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/