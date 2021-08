Três mulheres são presas transportando tabletes de maconha em ônibus, em Uruaçu

Três mulheres de 18, 24 e 27 anos foram presas, na noite de sexta-feira (20/8), transportanto tabletes de maconha em ônibus, na BR-153, em Uruaçu, na região norte de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as jovens viajavam em um ônibus que saiu do Rio de Janeiro/RJ e tinha como destino Belém/PA. Ao fiscalizar o veículo, os policiais desconfiaram das atitudes delas e decidiram verificar suas bagagens.

Ao realizar a fiscalização a PRF encontrou 76 tabletes de maconha distribuídos em várias bagagens que pertenciam ao trio. Segundo as jovens, elas foram contratadas por um desconhecido para transportar a maconha do Rio de Janeiro até Belém e receberiam R$ 7 mil pelo serviço.

As três mulheres foram presas por tráfico de drogas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil em Uruaçu.

Além do trio preso transportando tabletes de maconha, em outro caso, grávida é presa transportando drogas, em Jataí

Uma mulher de 24 anos, grávida de sete meses, foi flagrada no último mês de julho transportando quatro quilos de drogas em ônibus interestadual na BR-364, em Jataí, região sudoeste de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a gestante viajava em um ônibus interestadual que saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, e tinha como destino o Rio Janeiro.

Ao fiscalizar o veículo e entrevistar os passageiros, a mulher demostrou nervosismo e prestou informações contraditórias. Questionada, ela se manteve calada quanto à origem e destino dos entorpecentes.

Motorista de ônibus é preso por transportar drogas na BR-153, em Jaraguá

Um motorista de ônibus que faz transporte interestadual de passageiros foi preso, na noite do dia 21 de abril deste ano, por transportar drogas na BR-153, em Jaraguá, na região central de Goiás. O homem teria pegado a droga de um desconhecido.

A interceptação foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), através do Grupo de Operações com Cães, por volta da meia noite. O motorista teria sido contratado para levar uma mochila com maconha e cocaína de Goiânia para o Tocantins.